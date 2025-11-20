HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Berenjenas rellenas con verduras y queso gratinado G.J
La receta de HOY

Cómo hacer berenjenas rellenas

Receta de berenjena rápida y saludable con carne y verdura paso a paso

Gloria Jover

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:53

Comenta

Las berenjenas rellenas son uno de esos platos completos, sabrosos y saludables que nunca fallan. Con una base de verduras, carne picada y un toque de especias, esta receta se convierte en una opción equilibrada y muy reconfortante.

Además, al cocinar las berenjenas al horno y gratinarlas con queso rallado, el resultado es un plato jugoso, aromático y perfecto para una comida casera fácil de preparar. Una receta ideal para quienes buscan comer sano sin renunciar al sabor.

  • Tiempo de preparación

    15 minutos

  • Tiempo de cocción

    20 minutos

  • Tiempo total

    35 minutos

  • Comensales

    1

  • Calorías

    665

Categorías

Verduras

Tradicional

Ingredientes

  • Una berenjena

  • Aceite de oliva

  • Sal y pimienta

  • Pimientos (rojo, verde, amarillo)

  • Zanahoria

  • Puerro

  • Carne picada

  • Cayena en polvo (opcional)

  • Ajo en polvo

  • Cebolla en polvo

  • Tomate frito

  • Queso rallado

Preparación

  • Primero, lavamos la berenjena, le quitamos el tallo y la partimos en dos.

  • La colocamos en una bandeja apta para horno y le hacemos cortes tanto verticales como horizontales. Le echamos aceite, sal, pimienta y lo metemos al horno.

  • Hornear unos 20 minutos a 180 grados, aproximadamente. Cuando la berenjena esté asada la retiramos y dejamos que se enfríe.

  • Las vaciamos y reservamos el relleno para el sofrito.

  • En una sartén salteamos verduras al gusto o las que se tengan por casa. En mi caso he elegido pimiento verde, rojo y amarillo, zanahoria y puerro.

  • Hacemos el sofrito, añadimos la carne picada y le echamos sal, pimienta, un poquito de cayena en polvo, ajo en polvo y cebolla en polvo. Rehogamos hasta que esté hecho.

  • Una vez que esté casi para finalizar el sofrito, incorporamos también la carne de dentro de la berenjena.

  • Removemos bien y añadimos un poco de tomate frito. Dejamos que haga 'chup chup' y retiramos del fuego.

  • Rellenamos las berenjenas con la mezcla hemos hecho y le echamos encima el queso rallado. Gratinamos unos minutos en el horno y ¡listo!

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Pedro Sánchez llama desde Mérida a la movilización para mantener las políticas del PSOE
  2. 2 El queso de un pueblo de Badajoz, premiado en los World Cheese Awards 2025
  3. 3

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  4. 4

    Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Tres afortunados en el sorteo de la Bonoloto ganan más de 58.000 euros este miércoles
  7. 7 La Aemet avisa: llega el frío polar, ¿cuánto bajarán las temperaturas en Extremadura?
  8. 8

    Nuevo Extremeñismo: el partido que se estrena en las elecciones
  9. 9

    Gallardo apela a su honradez y el legado de Vara para recuperar la Junta de Extremadura
  10. 10 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cómo hacer berenjenas rellenas

Cómo hacer berenjenas rellenas