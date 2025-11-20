Cómo hacer berenjenas rellenas
Receta de berenjena rápida y saludable con carne y verdura paso a paso
Gloria Jover
Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:53
Las berenjenas rellenas son uno de esos platos completos, sabrosos y saludables que nunca fallan. Con una base de verduras, carne picada y un toque de especias, esta receta se convierte en una opción equilibrada y muy reconfortante.
Además, al cocinar las berenjenas al horno y gratinarlas con queso rallado, el resultado es un plato jugoso, aromático y perfecto para una comida casera fácil de preparar. Una receta ideal para quienes buscan comer sano sin renunciar al sabor.
-
Tiempo de preparación
15 minutos
-
Tiempo de cocción
20 minutos
-
Tiempo total
35 minutos
-
Comensales
1
-
Calorías
665
Categorías
Verduras
Tradicional
Ingredientes
-
Una berenjena
-
Aceite de oliva
-
Sal y pimienta
-
Pimientos (rojo, verde, amarillo)
-
Zanahoria
-
Puerro
-
Carne picada
-
Cayena en polvo (opcional)
-
Ajo en polvo
-
Cebolla en polvo
-
Tomate frito
-
Queso rallado
Preparación
-
Primero, lavamos la berenjena, le quitamos el tallo y la partimos en dos.
-
La colocamos en una bandeja apta para horno y le hacemos cortes tanto verticales como horizontales. Le echamos aceite, sal, pimienta y lo metemos al horno.
-
Hornear unos 20 minutos a 180 grados, aproximadamente. Cuando la berenjena esté asada la retiramos y dejamos que se enfríe.
-
Las vaciamos y reservamos el relleno para el sofrito.
-
En una sartén salteamos verduras al gusto o las que se tengan por casa. En mi caso he elegido pimiento verde, rojo y amarillo, zanahoria y puerro.
-
Hacemos el sofrito, añadimos la carne picada y le echamos sal, pimienta, un poquito de cayena en polvo, ajo en polvo y cebolla en polvo. Rehogamos hasta que esté hecho.
-
Una vez que esté casi para finalizar el sofrito, incorporamos también la carne de dentro de la berenjena.
-
Removemos bien y añadimos un poco de tomate frito. Dejamos que haga 'chup chup' y retiramos del fuego.
-
Rellenamos las berenjenas con la mezcla hemos hecho y le echamos encima el queso rallado. Gratinamos unos minutos en el horno y ¡listo!