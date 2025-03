Batido energético de cacao, garbanzos y más

MMar (La Cocina Alternativa) Jueves, 7 de marzo 2024, 16:43 Comenta Compartir

Hace tiempo me parecían inverosímiles las combinaciones de legumbres y dulces pero, a medida que profundizo en la alimentación sana, voy saliendo de la zona de confort gastronómica y abriendo la mente y paladar a nuevos sabores: brownie con alubias, mousse de cacao con aguacates o este batido energético con garbanzos. Realmente, trataba de hacer un hummus de cacao, es decir, el clásico paté de garbanzos reconvertido en Nocilla casera vegana y super sana, pero me ha quedado más líquido, y como estaba rico, he decidido darle una oportunidad como batido energético para merienda y desayuno.

He recordado cuando años atrás tomaba alguna vez batidos sustitutivos de comida (sí, yo también he hecho eso), y existía una versión vegetariana sin lácteos que incluía proteína de soja; pues este batido energético de cacao, garbanzos y avellanas se le parece. Es saciante, apetecible con el sabor a chocolate y nos aporta las proteínas y vitaminas de las legumbres y los ácidos grasos saludables y oligoelementos del fruto seco.

Categorías Bebidas Legumbres Ingredientes para 2 batidos 200 gr de garbanzos cocidos

50 gr de avellanas crudas

60 gr de ágave o 12 dátiles u otro endulzante sano

4 cucharaditas de cacao puro. Mejor echar primero 2 para probar el sabor

200 ml de agua

opcional: 1 cucharada de tahini (paté de sésamo) Preparación Pelamos las avellanas para quitar alguna pielecilla.

Lo batimos todo y ajustamos la textura con el agua, según queramos tomarlo con pajita o cuchara. Y a disfrutar de nuestro batido diferente a lo habitual.