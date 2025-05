Bacalao al ajoarriero al estilo de León

Damián (Estoy hecho un cocinillas) Martes, 3 de octubre 2023, 16:16 Comenta Compartir

¡Hola, cocinillas! No es un secreto que soy un apasionado de los sabores tradicionales, y hoy quiero compartir una receta que me tiene enamorado: el bacalao al ajoarriero de León. Este delicioso plato es una auténtica joya de la gastronomía española que, sin duda, os hará triunfar en la mesa. ¡Ojo! No confundir con el bacalao al ajoarriero de Navarra, ni el ajoarriero de Cuenca, pues aunque llevan el mismo nombre se hacen de manera diferente.

Cuando me propuse aprender a preparar este manjar, no me imaginaba que sería tan fácil y rápido. Así que me dije: ¡Genial! Este plato de bacalao no solo es exquisito, sino también sencillo de elaborar. Os aseguro que una vez lo probéis, os convertiréis en fans de esta receta leonesa al instante. ¡Vamos a por ella!

En la preparación de este bacalao al ajoarriero de León, vamos a mezclar la jugosidad de este pescado tan apreciado con el sabor intenso del ajo y un buen pimentón.

Calorías - Categorías Pescados Ingredientes 800 g de bacalao en salazón

8 dientes de ajo pelados y laminados

Pimentón dulce de la Vera (o al gusto, picante o mezcla y mezcla)

120 ml de aceite de oliva virgen extra Preparación Desalar el bacalao: Lo primero que debemos hacer es desalar el bacalao. Para ello, enjuaga bien el pescado bajo el chorro de agua para eliminar el exceso de sal. Luego, colócalo en un recipiente con agua y déjalo en remojo de 24 horas a 36 horas, dependiendo del grosor. Es importante cambiar el agua cada 8 horas para garantizar un desalado óptimo.

Dorar los ajos: Calienta el aceite en una sartén y añade los ajos laminados. Dóralos ligeramente, pero sin que se quemen. Cuando estén listos, retira la sartén del fuego y deja templar durante unos 30 segundos. A continuación, espolvorea media cucharadita de pimentón y mezcla bien. Reserva la preparación para más adelante.

Escaldar el bacalao: Una vez desalado el bacalao, escúrrelo bien. Luego, sumérgelo en una cacerola con agua hirviendo durante 2 o 3 minutos. Este paso ayudará a que el pescado quede tierno y jugoso. Retira el bacalao del agua y resérvalo.

Mezclar y calentar: Coloca el bacalao en una sartén u olla de barro, preferiblemente de fondo grueso. A continuación, vierte por encima la mezcla de ajo, aceite y pimentón que reservaste anteriormente. Calienta a fuego medio hasta que la preparación comience a hervir. Mientras tanto, salsea el bacalao con la mezcla para que se impregne bien de los sabores.

¡Listo! Ahora solo queda servir y disfrutar de este delicioso bacalao al ajoarriero de León. ¡Buen provecho!

