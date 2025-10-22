Arroz con pollo: fácil, casero y siempre resultón

Pela y pica la cebolla y los ajos bien finos. Lava y corta el pimiento rojo y el pimiento verde, y ralla o pica los tomates. Corta la pechuga de pollo en dados pequeños y pon a calentar el caldo de pollo. Tener todo preparado te permitirá cocinar sin carreras y disfrutar del proceso.

En una sartén amplia añade un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y pon la cebolla picada a fuego medio. Déjala unos 10 minutos hasta que se ablande y coja un tono dorado. Luego incorpora los ajos, remueve un par de minutos y deja que suelten su aroma sin llegar a quemarse.

Añade el pimiento rojo y verde y cocina unos 5 minutos. Después, incorpora los tomates y deja que todo se cocine otros 10-15 minutos, hasta que las verduras estén tiernas. Tritura el sofrito en un vaso batidor para obtener una salsa suave que ligará de maravilla con el arroz.

En la misma sartén, añade un poco más de aceite si hace falta y cocina los trozos de pechuga de pollo hasta que estén dorados por fuera. Luego incorpora el sofrito triturado, baja el fuego y deja que se mezclen los sabores unos minutos.

Agrega el arroz SOS Redondo y remueve bien durante 2 minutos. Así el grano se impregna del sofrito y empieza a coger sabor desde el primer momento.

Con el caldo de pollo caliente, ve incorporándolo poco a poco al arroz. Remueve suavemente y añade más caldo según lo vaya absorbiendo. En unos 15 minutos el arroz debería estar en su punto. Ten paciencia, para conseguir el punto de cocción que buscamos es imprescindible hacerlo lentamente.