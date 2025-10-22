HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arroz con pechugas de pollo SOS
La receta de HOY

Arroz con pollo: fácil, casero y siempre resultón

Rápido de preparar, con ingredientes que seguro ya tienes en casa y con ese toque reconfortante que nunca falla

Rubén (SOS)

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:06

Comenta

Si quieres resolver un almuerzo sobre la marcha cualquier día de la semana, sigue leyendo, porque este arroz con pechuga de pollo es justo lo que necesitas. Es una receta muy agradecida, perfecta para improvisar sin complicarse la vida con ingredientes que seguro ya tienes en casa. ¿Listo para ponerte el delantal? Te cuento cómo preparar este arroz paso a paso.

  • Tiempo de preparación

    15 minutos

  • Tiempo de cocción

    30 minutos

  • Tiempo total

    45 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Arroces

Cocina española

Ingredientes

  • 330 g de arroz SOS Redondo

  • 300 g de pechuga de pollo

  • 1 cebolla

  • 2 dientes de ajo

  • 1 pimiento rojo

  • 1 pimiento verde

  • 2 tomates

  • 750 ml de caldo de pollo

  • AOVE

  • Sal al gusto

Preparación

  • Pela y pica la cebolla y los ajos bien finos. Lava y corta el pimiento rojo y el pimiento verde, y ralla o pica los tomates. Corta la pechuga de pollo en dados pequeños y pon a calentar el caldo de pollo. Tener todo preparado te permitirá cocinar sin carreras y disfrutar del proceso.

  • En una sartén amplia añade un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y pon la cebolla picada a fuego medio. Déjala unos 10 minutos hasta que se ablande y coja un tono dorado. Luego incorpora los ajos, remueve un par de minutos y deja que suelten su aroma sin llegar a quemarse.

  • Añade el pimiento rojo y verde y cocina unos 5 minutos. Después, incorpora los tomates y deja que todo se cocine otros 10-15 minutos, hasta que las verduras estén tiernas. Tritura el sofrito en un vaso batidor para obtener una salsa suave que ligará de maravilla con el arroz.

  • En la misma sartén, añade un poco más de aceite si hace falta y cocina los trozos de pechuga de pollo hasta que estén dorados por fuera. Luego incorpora el sofrito triturado, baja el fuego y deja que se mezclen los sabores unos minutos.

  • Agrega el arroz SOS Redondo y remueve bien durante 2 minutos. Así el grano se impregna del sofrito y empieza a coger sabor desde el primer momento.

  • Con el caldo de pollo caliente, ve incorporándolo poco a poco al arroz. Remueve suavemente y añade más caldo según lo vaya absorbiendo. En unos 15 minutos el arroz debería estar en su punto. Ten paciencia, para conseguir el punto de cocción que buscamos es imprescindible hacerlo lentamente.

  • Prueba, ajusta de sal y, cuando esté listo, apaga el fuego y deja reposar un par de minutos antes de llevarlo a la mesa. El resultado será un arroz cremoso, con un sabor increíble ¡y súper nutritivo!

Publicidad

Top 50
  1. 1 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  2. 2 Herido un hombre ebrio tras ser atropellado en Badajoz
  3. 3

    Carlos Lobo, promotor: «Habrá Extremúsika en 2026, lo que falta por decidir es si será en Cáceres»
  4. 4

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  5. 5

    Los extremeños podrán cazar y pescar en otras nueve comunidades sin hacer más trámites
  6. 6 Así es el nuevo trámite para entregar aceituna en las almazaras: paso a paso
  7. 7 Un frente atlántico dejará lluvias cuantiosas a partir del viernes y un descenso térmico
  8. 8 Los sindicatos convocan una segunda huelga en la educación pública el 7 de noviembre
  9. 9 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  10. 10 Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Arroz con pollo: fácil, casero y siempre resultón

Arroz con pollo: fácil, casero y siempre resultón