Te proponemos traer un trocito de Italia a nuestra mesa, un plato típico de Milán que llenará de sabor nuestro paladar. Con el queso parmesano y el azafrán como condimentos estrellas, este tipo de risotto es ideal para esas veladas improvisadas, puesto que no precisa de ingredientes especiales y tampoco tiene una preparación complicada.

Antes de ponerte el delantal, debes conocer algunos errores en la elaboración de un risotto o arroz a la milanesa. En primer lugar, destaca la elección de arroz para risotto. El tipo de grano es muy importante para que este plato salga en su punto, con su toque de melosidad característico. El grano de la variedad especial para risotto tiene una excelente resistencia a la cocción. El calor penetra en la parte externa, mientras que el núcleo del arroz, rico en almidón, permanece al dente.

Por otro lado, hay que tener claro que un risotto no es como una paella y necesita una atención continuada, removiendo el arroz. Si no lo hacemos, habremos cometido un gran error. También será inadecuado añadir el caldo, ya sea de carne, de verduras o de pescado, frío. No es necesario que esté hirviendo, pero sí caliente, para que no detenga la cocción del arroz. En el caldo también encontramos otro error típico: echar más cantidad de líquido. Se tiene que calcular muy bien la cantidad, que debe ser tres veces mayor que la cantidad que se haya echado de arroz.

Tiempo total 22'

Comensales Cuatro

Calorías - Categorías - Ingredientes 325 g de arroz SOS Especial Risotto

1 cebolla

3 dientes de ajo

1 tomate maduro

100 ml de vino blanco

1 l de caldo de pollo casero

1 cucharadita de azafrán

100 g de queso parmesano

1 cucharadita de mantequilla

Pimienta

Sal Preparación El primer paso de nuestra receta es pelar y picar la cebolla y el ajo. Cuando los tengamos listos, preparamos una sartén honda con aceite y rehogamos el ajo y la cebolla con una cucharada de azafrán. Este último ingrediente no podrá faltar en esta receta.

Vamos a poner el fuego bajito y cocinamos todo junto, incluyendo el tomate maduro, previamente rallado. Ahora echamos el vino blanco y esperamos a que se evapore el líquido.

Llegó el turno del arroz, que hay que sofreír junto al resto de ingredientes, antes de echar el caldo de pollo, y un poco de sal. Tenemos que verter el caldo, que debe estar caliente, poco a poco, sin dejar de remover.

Lo ideal es echar el caldo en tres tandas. Se pone un poco, se remueve muy bien para que el arroz desprenda el almidón y espese, y así en tres ocasiones, durante un total de 18-22 minutos, que es el tiempo de cocción indicado para este tipo de arroz.

Cuando consigamos la cremosidad adecuada, se retira del fuego la sartén y se añade una cucharadita de mantequilla y queso parmesano rallado. Removemos con mucho cuidado y… ¡Listo! Como decoración podemos poner unas láminas de parmesano por encima y un poco de pimienta, que además aportarán un extra de sabor.

