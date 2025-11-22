Arbolitos de hojaldre y queso azul
Un aperitivo navideño fácil, rápido y perfecto para sorprender
Sábado, 22 de noviembre 2025, 15:14
Estos arbolitos de Navidad de hojaldre y queso son el aperitivo perfecto para cualquier comida o cena navideña. Se preparan en pocos minutos, tienen una presentación preciosa y combinan el sabor intenso del queso azul con la cremosidad del queso suave y el toque crujiente de las avellanas.
Con una simple masa de hojaldre, un poco de huevo para dar brillo y una mezcla deliciosa de quesos, conseguirás un bocado festivo que gusta a todo el mundo. Ideal para mesas navideñas, aperitivos rápidos y recetas resultonas con muy poco esfuerzo.
-
Tiempo de preparación
25 minutos
-
Tiempo de cocción
10 minutos
-
Tiempo total
35 minutos
-
Comensales
16
-
Calorías
175
Categorías
Entrantes
Ingredientes
-
1 masa de hojaldre redonda
-
1 huevo para pincelar
-
200 g de queso azul
-
300 g de queso cremoso
-
35 g de avellanas
-
Pimienta
Preparación
-
Triturar los dos quesos con pimienta al gusto y poner en una manga pastelera con una boquilla rizada. Dejar enfiar en la nevera unas 2 horas.
-
Pre calentar el horno a 200ºC.
-
Desenrollar la masa sobre el mismo papel que envuelve la masa y cortar 16 círculos de 6 cm y 16 estrellitas con un cortador pequeño. Pinchar con un tenedor, pincelar con huevo batido y repartir las avellanas picadas.
-
Hornear unos 10-12 min y dejar enfriar.
-
Repartir la crema haciendo la forma de árbol en cada círculo de hojaldre. Colocar las estrellitas arriba y servir.