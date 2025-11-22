HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Entrante navideño de hojaldre y queso Nestlé
Arbolitos de hojaldre y queso azul

Un aperitivo navideño fácil, rápido y perfecto para sorprender

Sábado, 22 de noviembre 2025, 15:14

Estos arbolitos de Navidad de hojaldre y queso son el aperitivo perfecto para cualquier comida o cena navideña. Se preparan en pocos minutos, tienen una presentación preciosa y combinan el sabor intenso del queso azul con la cremosidad del queso suave y el toque crujiente de las avellanas.

Con una simple masa de hojaldre, un poco de huevo para dar brillo y una mezcla deliciosa de quesos, conseguirás un bocado festivo que gusta a todo el mundo. Ideal para mesas navideñas, aperitivos rápidos y recetas resultonas con muy poco esfuerzo.

  • Tiempo de preparación

    25 minutos

  • Tiempo de cocción

    10 minutos

  • Tiempo total

    35 minutos

  • Comensales

    16

  • Calorías

    175

Entrantes

Ingredientes

  • 1 masa de hojaldre redonda

  • 1 huevo para pincelar

  • 200 g de queso azul

  • 300 g de queso cremoso

  • 35 g de avellanas

  • Pimienta

Preparación

  • Triturar los dos quesos con pimienta al gusto y poner en una manga pastelera con una boquilla rizada. Dejar enfiar en la nevera unas 2 horas.

  • Pre calentar el horno a 200ºC.

  • Desenrollar la masa sobre el mismo papel que envuelve la masa y cortar 16 círculos de 6 cm y 16 estrellitas con un cortador pequeño. Pinchar con un tenedor, pincelar con huevo batido y repartir las avellanas picadas.

  • Hornear unos 10-12 min y dejar enfriar.

  • Repartir la crema haciendo la forma de árbol en cada círculo de hojaldre. Colocar las estrellitas arriba y servir.

