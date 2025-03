Aliño de pimientos asados

José Luis Mora (@mi_metodo_apollo) Miércoles, 14 de febrero 2024, 08:01 Comenta Compartir

La ensalada de pimientos asados es un plato que puedes tomar durante todo el año. Es muy fácil de hacer, aunque si vas a asar en casa los pimientos necesitarás algo más de tiempo. Todo el jugo que suelten lo debemos poner en la ensalada, ya que es algo fundamental para que coja un sabor inigualable.

En Extremadura hay un plato tradicional, el zarangollo, que solo lleva pimiento, huevo y cebolleta, bien aliñados con un chorro de aceite de oliva virgen extra y sal. En esta ocasión, os propongo una variación para hacer aún más completo este estupendo plato, al que también podéis añadir unas olivas negras. Lo que he hecho ha sido un rico aliño de aprovechamiento, porque me quedaba en casa un resto de pimientos asados y tenía huevos cocidos y unas patatas cocidas de las pequeñitas que vienen en bolsas y se meten 7 minutos al microondas. Le he añadido un cuarto de cebolla morada cortada en juliana y una lata de melva en aceite de oliva. Perejil picado y ya tienes un platazo. Le añadí un pelin de comino molido, que le dio un toque espectacular.

Ingredientes 2 pimientos rojos grandes (yo los tenía ya asados)

2 huevos cocidos

patatas baby cocidas

140 g de melva en aceite de oliva

cebolla morada

sal

pimienta negra molida

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

unas hojas de perejil fresco

una pizca de comino molido Preparación Si vamos a asar los pimientos en casa, lávalos, ábrelos a lo largo y retírales el pedúnculo, las semillas y la parte Salpimenta y engrasa los pimientos y los envuelves en papel de horno. Hornea los pimientos a 200 ºC calor arriba y abajo con ventilador durante 45 minutos. Retira el papel de horno a mitad de cocción y los volteas. Retira los pimientos del horno cuando su piel comience a chamuscarse. Pela los pimientos y córtalos en tiras no muy gruesas.

Metemos la bolsa de las patatas baby en el microondas 7 minutos, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Cortamos en trozos medianos los huevos cocidos y picamos la cebolla en juliana.

Montamos el plato poniendo como base las tiras de pimiento asado junto con sus jugos y una cucharada de aceite de oliva virgen extra.

Encima de las tiras de pimiento asado, disponemos las patatas troceadas, la melva en conserva y la cebolla y por último decoramos con perejil fresco. Salpimentamos, añadimos un pelín más de aceite de oliva y disfrutamos de esta deliciosa ensalada.