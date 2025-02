Damián (Estoy hecho un cocinillas) Domingo, 2 de julio 2023, 16:08 Comenta Compartir

Cuando el termómetro sube, hay que afrontar el calor con comidas refrescantes. Para esas cenas de los días en los que hace mucho calor preparo este ajoblanco extremeño, que he comido desde que era un renacuajo. Así que se trata de la receta de mi pueblo. La diferencia principal con el famoso ajoblanco malagueño es que no lleva almendra y que su elaboración es muy parecida a la de una ensalada pues consiste en mezclar todos los ingredientes, añadir agua bien fría y un poco de pan si se desea y, por último, aliñarlo al gusto.

Yo suelo preparar el ajoblanco extremeño con tomate y pepino. No obstante, existen más variantes que incluyen lechuga, manzana o incluso melón. Normalmente, este plato bien fresquito se toma acompañándolo con alguna otra cosa, como una tortilla de patatas. En mi casa, si no hay tortilla de patatas no es una cena de ajoblanco. Este ajoblanco extremeño debe servirse muy frío, para ello el agua debe estar bien fría. Si no es así, conviene enfriar el agua con una buena cantidad de cubitos de hielo.

Tiempo de preparación -

Tiempo de cocción -

Tiempo total 20'

Comensales 4

Ingredientes 1 l de agua muy fría

2 tomate grande

1 pepino

2 cucharadas colmada de alioli

pan del día anterior

vinagre de Jerez

sal

Para el alioli: 1 diente de ajo, 1 yema de huevo, aceite de girasol y sal Preparación Para preparar el alioli o 'masilla' como lo llamamos en mi pueblo: en un mortero, machaca bien el ajo con una pizca de sal hasta formar una pasta. Mezcla el ajo con la yema de huevo con movimientos circulares muy pequeños. Añade poco a poco el aceite: añade un chorrito, y continúa removiendo siempre con el mismo movimiento y para el mismo lado. Continúa añadiendo aceite poco a poco y removiendo hasta que tenga la consistencia deseada.

En un bol grande, añade el tomate, el pepino, el resto de ingredientes opcionales que desees y el alioli. Mézclalo todo bien.

Aliña el ajoblanco con un par de cucharadas de vinagre y un poco de sal.

Añade el agua fría a la vez que remueves enérgicamente para mezclar bien.

Probar y rectificar de sal y vinagre si es necesario.

Y ya está. En la mesa, puedes añadir unos trozos de pan. ¡Buen provecho!