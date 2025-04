Aguacates rellenos de pollo y ensalada

Ahora voy a pasar a hacer el pollo a la plancha. Para ello he agregado un poco de sal y pimienta y luego los he pasado vuelta y vuelta en la sartén con un poco de aceite de oliva. Cuando estén dorados, los sacamos y esperamos a que enfríen para poder cortarlos en trozos pequeños.

Abrimos los aguacates. Para ello he hecho un corte a lo largo y he girado un poco ambas partes para que se abra fácilmente. Recuerda quitarle el hueso. Y luego con la ayuda de una cuchara he sacado la carne del aguacate. Puedes pasarle un poco de limón por dentro de la cáscara para que no se ponga negra.