Olivia, 14 años, finalista de Másterchef: «la curiosidad, las redes y mi abuela me ayudan a mejorar en la cocina»

La Feria Agroalimentaria Espiga llega a su ecuador captando la atención de niños y mayores entre catas, coloquios y talleres de todo tipo en Ifeba

Desde el atrevimiento de los churros con gambas que ayer enseñó a hacer la pacense Celia Lucas durante uno de los talleres, a la soltura de la jovencísima cocinera Olivia, conocida como finalista de Másterchef junior y que esta mañana se ha arrancado a cantar por Vanessa Martín mientras cocinaba una tarta de limón. La Feria Agroalimentaria Espiga ya ha llegado a su ecuador y va dejando sorpresas a su paso y un aroma a tradición e innovación entre los visitantes, que siguen recorriendo su más de medio centenar de expositores, todos relacionados con alimentos extremeños.

Quienes han acudido este sábado por la mañana a Ifeba se han podido reencontrar con un referente de la cocina en Badajoz, Fernando Bárcena, que regentó Aldebarán muchos años y hoy ha participado de un showcooking en el escenario principal. También ha acudido a este evento que organiza Caja Rural María Kindelán, que en redes sociales es muy conocida por sus consejos sobre salud y que nació en Badajoz, reside en Madrid y en la feria Espiga ha apostado hoy por una brocheta de cerdo ibérico.

Ampliar La pacense Celia Lucas durante el taller celebrado en el stand de la Cámara de Comercio este sábado. Arnelas

Tanto Bárcena como Kindelán, así como una primera fila repleta de niños, han sido testigos del manejo de Olivia sobre el escenario de la Feria Espiga este sábado tres años después (participó en 2022) de su paso por el popular concurso de televisión. Mientras cocinaba una tarta que denominó 'huellas de limón y miel' y en la que ha usado mermelada de picotas para darle el toque extremeño, fue desvelando detalles de su vida y cómo le ha cambiado desde su paso por televisión. Olivia, que en realidad quiere ser abogada, estaba en un campamento de pádel cuando fue invitada a participar en un cásting cuando tenía nueve años. Luego una persona del programa le enseñó varias recetas mientras veraneaba en Zahara de los atunes y en septiembre empezaron a grabar, lo cual duró más de dos meses y era un secreto. «Le tuve que contar a mis compañeros de clase y a mi familia, menos a mis padres, que me había ido a una academia de baile», ha contado la madrileña, a la que le gusta el voleibol, escribir poesía y cantar, lo cual hizo ayer a capela tanto en inglés como en español mientras montaba las claras para hacer merengue.

Según dijo, «la curiosidad, lo que aprendo de mi abuela y de las redes sociales y es lo que me lleva a mejorar en la cocina». Sea por la inspiración que causan menores como Olivia o porque la cocina está de moda, por la tarde los niños volvieron a ser protagonistas con un taller infantil en el que disfrutaron y aprendieron técnicas básicas.

En cuanto a la charla-coloquio de la tarde esta vez versó sobre la Guía Repsol y los nuevos soles y soletes extremeños, por eso participaron Mario Clemente (restaurante Alberca), José María Martínez (Galaxia) y Sofía Morais (repostera portuguesa).

Hoy viene Pepe Rodríguez

Hoy domingo la feria empieza con otro taller de cocina para niños a las once y a la misma hora Eugenio Garrido (Pan Contigo) hablará de la importancia de un buen pan en la hostelería.

Ampliar El cocinero Fernando Bárcena (d) junto a Eduardo Casquero, de la Federación de Cocineros y Reposteros de Madrid esta mañana en la Feria Espiga. José Vicente Arnelas

Y aunque hay más actos, sin duda el evento con más tirón de la mañana será la entrega de los Premios Espiga Jamón D. O. Dehesa de Extremadura, en el que estará el también televisivo Pepe Rodríguez, presentador de Másterchef, pero antes que eso cocinero al frente de El Bohío, en Illescas (Toledo) su restaurante de una estrella Michelin.