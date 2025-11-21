HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece tras un choque frontolateral entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano
Foto de familia de los premiados con la Espiga de Oro a los mejores quesos. HOY

Los mejores quesos de la región ya tienen su Espiga

Feria Espiga ·

Acehúche Tradicionales, Quesería Almonte, Arteserena y Quesería El Castúo han ganado la medalla de oro en las diferentes modalidades de los premios Espiga que concede cada año Caja Rural

R. H.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:51

Comenta

Caja Rural de Extremadura ha entregado este viernes los premios de su VII Concurso Premios Espiga Queso, en el marco de la celebración de la II Feria Agroalimentaria Espiga, en los que reconoce a las queserías de las cuatro Denominaciones de Origen Protegidas de la región.

Quesos de Acehúche Tradicionales ha sido el ganador de la Espiga de Oro en la modalidad 'Queso de Acehúche', en la que se ha reconocido a Quesería Doña Francisca con la Espiga de Plata y a Quesos Mateos con la Espiga de Bronce.

En la modalidad 'Queso Ibores' la Espiga de Oro ha sido para Quesería Almonte y la de Plata para Quesería Las Villuercas.

Los Espiga en la modalidad 'Queso de la Serena' han sido para Arteserena, Oro; Agrícola Ganadera Castuera, Plata; y Quesería Tierra de Barros, Bronce.

Por último, en la modalidad 'Torta del Casar' la Espiga de Oro ha sido para Quesería El Castúo, la de Plata para Quesería Doña Francisca, y la de Bronce para Iberqués Extremadura.

Referentes

Durante la entrega de estos galardones el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha destacado que los mismos son ya un referente consolidado para reconocer el buen hacer de las queserías de la región: «Los Espiga Queso son el gran escaparate para los quesos extremeños. Y qué mejor escaparate que esta II Feria Agroalimentaria Espiga, donde reunimos a lo mejor de los productos de nuestra tierra y de nuestra gastronomía», ha afirmado, a la vez que ha felicitado a los ganadores.

La II Feria Agroalimentaria Espiga cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, la Asociación de Consejos Reguladores de Extremadura y Extremadura Avante.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 Vuelve la baliza V16 de Lidl que se agotó en horas: a precio reducido
  4. 4 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  5. 5

    Habrá un radar de tramo en la avenida de Elvas de Badajoz
  6. 6 Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
  7. 7 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz
  8. 8 La Junta Electoral Central obliga a la extremeña a examinar una denuncia del PSOE por una entrevista a Guardiola
  9. 9 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  10. 10 Muere un hombre tras un choque frontolateral entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los mejores quesos de la región ya tienen su Espiga

Los mejores quesos de la región ya tienen su Espiga