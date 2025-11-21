Los mejores quesos de la región ya tienen su Espiga

Acehúche Tradicionales, Quesería Almonte, Arteserena y Quesería El Castúo han ganado la medalla de oro en las diferentes modalidades de los premios Espiga que concede cada año Caja Rural

Foto de familia de los premiados con la Espiga de Oro a los mejores quesos.

R. H. Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:51 Comenta Compartir

Caja Rural de Extremadura ha entregado este viernes los premios de su VII Concurso Premios Espiga Queso, en el marco de la celebración de la II Feria Agroalimentaria Espiga, en los que reconoce a las queserías de las cuatro Denominaciones de Origen Protegidas de la región.

Quesos de Acehúche Tradicionales ha sido el ganador de la Espiga de Oro en la modalidad 'Queso de Acehúche', en la que se ha reconocido a Quesería Doña Francisca con la Espiga de Plata y a Quesos Mateos con la Espiga de Bronce.

En la modalidad 'Queso Ibores' la Espiga de Oro ha sido para Quesería Almonte y la de Plata para Quesería Las Villuercas.

Los Espiga en la modalidad 'Queso de la Serena' han sido para Arteserena, Oro; Agrícola Ganadera Castuera, Plata; y Quesería Tierra de Barros, Bronce.

Por último, en la modalidad 'Torta del Casar' la Espiga de Oro ha sido para Quesería El Castúo, la de Plata para Quesería Doña Francisca, y la de Bronce para Iberqués Extremadura.

Referentes

Durante la entrega de estos galardones el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha destacado que los mismos son ya un referente consolidado para reconocer el buen hacer de las queserías de la región: «Los Espiga Queso son el gran escaparate para los quesos extremeños. Y qué mejor escaparate que esta II Feria Agroalimentaria Espiga, donde reunimos a lo mejor de los productos de nuestra tierra y de nuestra gastronomía», ha afirmado, a la vez que ha felicitado a los ganadores.

La II Feria Agroalimentaria Espiga cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, la Asociación de Consejos Reguladores de Extremadura y Extremadura Avante.