El jamón ibérico se reivindica en la Feria Espiga como el mejor embajador extremeño Pepe Rodríguez, Toño Pérez y Henrique Sa Pessoa, con seis estrellas Michelin en total, han contado su relación con este producto típico de la región en la Feria Espiga que se celebra en Badajoz

J. López-Lago Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:51 Comenta Compartir

El viernes, durante la inauguración de la II Feria Espiga, el chef de Atrio, Toño Pérez, lanzó una pregunta para ensalzar uno de sus productos favoritos: ¿os imagináis el mundo sin jamón ibérico? Este domingo los cuartos del cerdo han vuelto a ser protagonistas del evento gastronómico que hoy lunes –ya solo para profesionales– culmina en Ifeba, Badajoz.

Para entregar el premio Gran Espiga al mejor jamón de Denominación de Origen Dehesa de Extremadura (este año ha recaído en Dehesa de Solana) que concede cada año Caja Rural la organización ha traído a seis estrellas Michelin en total. El presentador, Phil González, preguntó a todas ellas qué les sugieren las palabras 'jamón' y Extremadura'. Henrique Sa Pessoa, chef portugués con dos estrellas habló de «grasa», «excelencia» y «territorio» y reconoció que lo usa mucho en su restaurante pese a que allí el bacalao es la estrella.

Ampliar Toño Pérez, Pepe Rodríguez y Henrique Sa Pessoa hablando de jamón con el presentador Phil González esta mañana en la Feria Espiga. HOY

Después intervino Pepe Rodríguez, con una estrella al frente de El Bohío y conocido por su faceta televisiva en el concurso de TVE Másterchef. Y entonces recordó cómo cuando él era chico llegaron a su Illescas natal unos amigos de Zafra y en casa de uno de ellos, hace más de cuarenta años, probó una presa de cerdo ibérico que no olvida. «¿Pero de dónde sale esto?, no podía creer que saliera de un cerdo y desde entonces en mi restaurante hay colgada todo tipo de chacina», contó este domingo antes de señalar a Toño Pérez, tres estrellas con Atrio, como «el mejor embajador del mundo del cerdo». El cacereño, que llama a esta materia prima «cochinito feliz» y habla de su «grasa bendita», reveló ayer que le bastaba ir a los sitios con una torta del Casar en una mano y un plato de jamón en la otra para que le abrieran todas las puertas.

Cortar y también comunicar

En este ambiente se han entregado esta mañana los premios D.O. Dehesa de Extremadura, no sin antes recordar el presentador, de origen francés, que el jamón conviene probarlo en España porque en otros países no saben cortarlo.

Según el presidente de la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón, el pacense Moisés Monroy, «cada vez se demandan más cortadores de jamón en el extranjero y nosotros nos estamos ofreciendo siempre teniendo en cuenta que el jamón y su corte es cultura cien por cien española y cien por cien extremeña». De esta reflexión sale parte del formato de otro certamen que espera se consolide, el de cortadores de jamón organizado por primera vez en el marco de esta Feria Agroalimentaria Espiga. Ayer participaron dos mujeres –de Sevilla y Santiago de Compostela– y cuatro hombres –de Cáceres, Fuentes de León, Mérida y Almendralejo–. Ganó Daniel Acedo Cruz, natural de Hornachos, residente en Almendralejo y al frente de Jamón Exclusive junto a su padre. El segundo puesto fue para Javier Fernández Gómez, y el tercero para David Galván, que también ganó en a modalidad 'plato creativo'.

Ampliar Daniel Acedo, de Hornachos pero afincado en Almendralejo, ganó el premio al mejor cortador. HOY

Los jamones, de cebo de campo 50% raza ibérica, los aportó la empresa Jamón y Salud (Llerena) y el jurado ha estado compuesto por tres campeones de España, incluido el vigente ganador Antonio González Cárdeno. Según Monroy, «este concurso se decidió que fuera diferente para rebajar la subjetividad del jurado, así que se ha puesto en valor el consenso en cada una de las puntuaciones. Además, también se premia la comunicación y que cuenten qué y cómo están cortando porque pensamos que así se hace pedagogía y se revaloriza este producto tan extremeño».