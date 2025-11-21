El innegable aura de las estrellas

J. López-Lago Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:51 | Actualizado 21:01h. Comenta Compartir

Nadie dice que la busca, que solo quieren trabajar con honestidad, pero la estrella o estrellas Michelin tienen un aura en la gastronomía que pocas marcas aportan a un sector tan universal como es el de los restaurantes, capaces de levantar comarcas enteras cuando reciben semejante distinción. El próximo martes es la gala, en Málaga, que dará o quitará estrellas y este viernes la directora de Comunicación de Michelin España y Portugal, Mónica Rius, se ha dejado caer por Badajoz para participar en un coloquio organizado en la Feria Espiga.

Rius explicó los orígenes de esta distinción cuando los hermanos franceses Michelin elaboraron a principios del siglo XX una guía para que la gente usara sus coches y ellos vender más neumáticos. De incluir los lugares donde repostar, reparar y reposar, pasaron a afinar dónde estaban los mejores sitios de la última 'R'. Hoy son 17.000 establecimientos referenciados en la exclusiva Guía Michelin. Tres están en Extremadura. Atrio (tres estrellas en Cáceres), Versátil (una estrella en Zarza de Granadilla) y Macarraca (recomendado, en Villanueva de la Serena). Los responsables de sus cocinas se sentaron este viernes con Mónica Rius a compartir reflexiones.

A Toño Pérez, de Atrio, le preguntaron qué sintió cuando le concedieron esa tercera estrella y al responder se le quebró la voz. Fue un día «precioso» porque venían de una etapa aciaga con el famoso robo de parte de su bodega, y entonces imitó cuando escuchó en aquella gala de hace dos años el «'welcome to the three stars family... ¡Atrio!» y admitió que la alegría tan unánime en el auditorio fue algo muy especial. Para Toño Pérez, una distinción así, la máxima, le obliga «a ser más creativo que nunca», reconoció, y aunque dice que no es el principal objetivo de su día a día, sabe que reconocimientos así «son importantes para un territorio como Extremadura.

Mónica Rius sabe que hay mucha carga emocional en esas galas, y que recibir la primera estrella también es algo muy especia. Alex Hernández, de Versátil, lo experimentó en 2021 tras volver a su pueblo y poner en pie una idea que surgió entre tres hermanos. Él es el pequeño y explicó que querían impulsar un sueño «con una raíz muy rural» con dos conceptos -salón y bodega informal- y una sola cocina. Y aunque viven alejados de las grandes urbes, explicó que salir a comer a casa de compañeros es lo que le hace estar actualizado y a partir de nuevas experiencias seguir innovando en su cocina.

También quisieron volver a Extremadura Mercedes Rincón y Josemi Martínez, pareja que ha montado Macarraca en Villanueva de la Serena y que ha recibido un reconocimiento de la Guía Michelin por su cabrito, su tarta ahumada de queso y su ensaimada extremeña «muy peculiar». Son padres y ella, que pasó por Atrio hace años, asegura que trabajan sin descanso 24/7, por eso cuando fue preguntada por el presentador por su reacción si recibiera algún día esa estrella tan codiciada por ambos ella contestó «si eso pasa será un desfogue»