Estos son los ganadores de los premios En Salsa 2025 Conoce los 12 restaurantes premiados por el público y el jurado técnico

María Díaz Badajoz Viernes, 24 de octubre 2025, 14:18 Comenta Compartir

El reconocimiento y la ilusión por obtener un premio En Salsa crecen con cada edición. Y no es de extrañar, pues el diario HOY organiza estos galardones desde hace cinco años, destacando la labor de los profesionales extremeños del sector de la restauración. Tras las votaciones, ha llegado el momento de anunciar a los doce ganadores de los premios 2025.

Hay seis categorías, con dos galardones en cada una de ellas: uno otorgado por el público, que ha votado a sus favoritos a través de la página web, y otro concedido por el jurado técnico, compuesto por críticos gastronómicos del diario HOY y otros expertos.

Premios otorgados por el público

Premios otorgados por el jurado

El acto de entrega de premios se celebrará el próximo lunes 10 de noviembre en Badajoz. Como ya es habitual, se escoge este día de la semana para que todos los profesionales del sector puedan reunirse sin problemas para festejar esta cita destacada en el calendario gastronómico extremeño.