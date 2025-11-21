HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Carlos y Ezequiel, del IES San Fernando con la tapa ganadora esta mañana. Ángel Márquez

Los futuros cocineros compiten por la mejor tapa

Feria Espiga ·

Nueve alumnos de tres escuelas de hostelería han rematado sus elaboraciones en directo y Carlos Perera y Ezequiel Barrero, del IES San Fernando de Badajoz, han resultado ganadores con una tapa de cordero, queso y pimentón

J. López-Lago

J. López-Lago

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:53

Comenta

Los primeros que han arrancado este viernes en la Feria Agroalimentaria Espiga que tiene lugar en Badajoz han sido los futuros cocineros. Nueve alumnos de escuelas de hostelería de tres institutos de la región ya estaban preparando sus tapas para el concurso que arrancó a las diez de la mañana en el segundo escenario. Los jóvenes pertenecen al Instituto San Fernando de Badajoz, al Alba Plata de Fuente de Cantos y los alumnos de Orellana la Vieja

Manuel Corbacho, uno de los organizadores de este certamen que se organiza por segunda vez, cree que hay que estimular el interés de los jóvenes por la hostelería en una época en que a esta profesión no se suman las nuevas generaciones. En cuanto a la mecánica del certamen de tapas explica que es primordial que todos los ingredientes sean de origen extremeño. «Traen las tapas preelaboradas del instituto y hoy en la Feria tienen veinte minutos para presentarlas y se valora sobre todo el sabor, trato del producto y presentación», ha explicado antes de que se sorteara el orden de salida sobre la cocina instalada en uno de los escenarios de Ifeba.

El jurado degustando las tapas de los nueve alumnos. Ángel Márquez

El jefe de cocina del restaurante Acebuche de Zafra, un profesor del IES San Fernando, el chef del restaurante El Laurel y una representante de Carnicería Donoso han compuesto el jurado, que ha fallado su premio a la una y media de la tarde.

La tapa ganadora ha sido una bretona de cordero D.O.P. con Torta del Casar y perlas de pimentón, elaborada por Carlos Perera y con Ezequiel Barrero de ayudante, ambos del IES San Fernando.

