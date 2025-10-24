HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

En Salsa | Opinión

Trabajar solo

Carlos Maribona

Carlos Maribona

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:42

Comenta

Cocinero, camarero, sumiller. Miguel Galino atiende su restaurante completamente solo, sin ninguna ayuda. Puede que lo haya, pero no conozco ningún modelo parecido. Estamos en ... Tardienta, un pueblo oscense de apenas mil habitantes a medio camino entre Zaragoza y Huesca, en el corazón de los Monegros. Allí regresó hace poco más de dos años este cocinero tras pasar seis en Aponiente. Ángel León fue quien le dio la oportunidad de incorporarse a una cocina profesional. Su carrera siguió luego por sitios como Etxebarri o los XO de Dabiz Muñoz antes de abrir el Asador Galino Pueyo en su pueblo natal. Un proyecto muy personal, un auténtico reto. Hacerlo todo él: recibir a los clientes, tomar la comanda, cocinar, servir las mesas, sugerir los vinos... Y todavía le queda tiempo para charlar con los comensales.

