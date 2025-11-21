Una feria para catarla

J. López-Lago Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:00 Comenta Compartir

Los quesos parece obvio que no son todos iguales, igual pasa con los vinos, pero hay gente que no sabía que hay diferentes tipos de pimentón y en esta Feria de la Espiga lo ha descubierto. El carrusel de catas que hay programadas en este evento gastronómico da pie a que los visitantes salgan un poco más sabios en cuanto a su producto predilecto. Y de cara a las reuniones navideñas que ya son inminentes no está de más saber apreciar lo que nos ponen en la mesa y, sin caer en el cuñadismo ilustrado, explicárselo al comensale de enfrente o al de al lado.

Este viernes, primer día de la feria, ha habido en el expositor de la Cámara de Comercio cata de aceites Turuñuelo, de vinos Encina Blanca, de cervezas y por la tarde un maridaje de vinos y chocolate. En los expositores de las denominaciones de origen ha sido muy interesante la de los diferentes tipos de miel Villuercas-Ibores, como la milflores, la mielada de encina y la miel de castaño.

Para hoy sábado sigue habiendo presentaciones con catas. En uno de los expositores de denominaciones de origen, por ejemplo, habrá a las dos de la tarde una presentación y cata de aceites de diferentes procedencias de Extremadura y se verán las diferencias entre las aceitunas picual y cornicabra, manzanilla cacereña y cornezuelo, y a continuación le tocará el turno a los quesos y después a los tres tipos de pimentón, el dulce el agridulce y el picante para saber cuándo se debe usar cada cual. Porque en la Feria Espiga, además de degustar, también se viene a aprender.