El brut blanco Puerta Palma logra la Gran Espiga de los cavas

Caja Rural de Extremadura ha entregado este sábado los galardones del X Concurso Cava de Extremadura con Puerta Palma, de Bodegas Orán (Extra Brut Blanco) como ganador del Premio Gran Espiga, en un acto celebrado durante la II Feria Agroalimentaria Espiga.

Por categorías, en 'Cavas de Guarda – Brut nature, Extra Brut y Brut -' la Espiga de Oro ha sido para Puerta Palma (Brut Blanco), de Bodegas Orán, y también galardonado con el 'Gran Espiga' al sacar la máxima puntuación de todos los ganadores; Espiga de Plata para Rocamador (Brut Nature Blanco), de Bodegas Pago de las Encomiendas; y Espiga de Bronce para Gran Privilegio de Romale (Brut Nature Blanco, formato Magnum), de Bodegas Romale.

En 'Cavas de Guarda – Extra Seco, Seco, Semiseco y Dulce -', Buche (Semiseco Blnco), de Bodegas Orán, ha ganado la Espiga de Oro; Puerta Palma Clásico (Semiseco Blanco), de Bodegas Orán, ha conseguido la Espiga Plata; y Finca La Pintada (Semiseco Blanco), de Finca la Pintada Isabel Cuevas & Sophia Coursan, Espiga de Bronce.

Ampliar Foto de familia de todos los ganadores de cava de Almendralejo. HOY

Por último, en la categoría de 'Cavas de Guarda Superior – Brut Nature, Extra Brut, Brut, Extra Seco, Semiseco y Dulce -', la Espiga de Oro ha sido para Viña Romale (Brut Nature Reserva Blanco), de Bodegas Romale; y Espiga de Plata y de Bronce para Extrem de Bonaval, de Bodegas López Morenas, el segundo puesto con su Brut Reserva Rosado y el tercero con el Brut Reserva Blanco.

Un brindis consolidado

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha subrayado la importancia de que estos Premios Espiga celebren ya su décima edición: «Son 10 años demostrando y promocionando los mejores cavas extremeños, mostrando que son competitivos y que son el mejor complemento a una buena mesa», ha asegurado. «Celebrar, un año más, estos premios en la Feria Espiga es poner en este gran escaparate lo mejor de nuestros cavas», ha añadido.

La II Feria Agroalimentaria Espiga cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, la Asociación de Consejos Reguladores de Extremadura y Extremadura Avante.