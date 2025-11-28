Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:29 Comenta Compartir

El restaurante La Pausa, muy popular por sus desayunos, se encuentra en la avenida Antonio Hurtado de Cáceres, una de las calles más paseadas y comerciales de Cáceres con sus siete puntos de apuestas y sus pastelerías, cafeterías, franquicias de comida italiana, mexicana e hindú, cinco bares y dos restaurantes.

La Pausa ofrece una carta con variedad de gyozas, nachos, saquitos, woks, croquetas, pan bao, carpaccio y ensaladas. Cuentan con cuatro variedades de arroz. En la oferta de pescados: chipirones, calamares, pulpo, langostinos, tacos de bacalao o fritura. Y en las carnes: solomillo, carrilleras, costillar, abanico con foie y crema de boletus, cachopo, entrecot trinchado. Sirven todos los días un menú variado y sabroso.

La Pausa es un restaurante de barrio en el mejor sentido de la palabra con mesas amplias y cómodas, butacas modernas y envolventes, cubertería normalita, manteles de papel vegetal, bajo plato de fibra, copas decentes y vajillas Bidasoa y Espaço Casa portuguesa. El servicio es tan jovial y desenfadado como eficaz y honrado y la carta de vinos es corta, 18 referencias, la mitad extremeñas, pero la oferta por copas es muy interesante en tintos (10) y menos variada en blancos: cuatro opciones de verdejo y semidulce.

RestauranteLa Pausa Dirección Avda. Antonio Hurtado, 18

Localidad Cáceres

Teléfono 927 70 22 23

Horario Dom-Mar: Comidas. Mie-Sab: Comidas y cenas.

Terraza Sí

Temas

Gastronomía

Cáceres