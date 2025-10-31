Don Poleo Viernes, 31 de octubre 2025, 09:03 | Actualizado 09:17h. Comenta Compartir

Unos kilómetros antes de llegar a Valverde del Fresno, un cartel indicador señala el cruce que debemos tomar para ir al complejo Hábitat Cigüeña Negra. Accedemos a través de un camino asfaltado y al llegar, nos envuelven la paz y la belleza del entorno y de las edificaciones que acogen este proyecto integral de ganadería, almazara, tienda, hotel y restaurante rural.

En la carta de Hábitat Cigüeña Negra, encontramos una selección formidable de carnes retwagyu de la finca, quesos y embutidos de Extremadura, cabrito, cochinillo, cordero, ibéricos, bacalao o bogavante. La terraza es muy agradable y el comedor interior es elegante, con lámparas en consonancia con el entorno campestre y mesas amplias y butaquitas cómodas. La mantelería es de algodón, las servilletas tienen el emblema del establecimiento, la vajilla es inglesa, la cubertería, de primera calidad, con cuchillos especiales para la carne, y la cristalería destaca por las copas especiales para cada vino.

En la carta de vinos de Hábitat Cigüeña Negra, se recogen 65 referencias, ocho de ellas extremeñas, cinco internacionales y 27 DO o regiones vitivinícolas. Aparecen siete vinos dulces de sobremesa y destaca la buena selección de blancos, rosados y tintos: Rueda Melior de Matarromera, Ribeiro O Gran Mein, Arzuaga Rosae, Riojas Contino y La Nieta, Ribera del Duero Flor de Pingus o Vega Sicilia, el tinto extremeño Leneus Reishi, el garnacha Les Terrases 2019 del Priorat o un Pintia de la DO Toro.

Restaurante Hábitat Cigüeña Negra Dirección Carretera EX-205, Km 24, Camino de la Granja a 3,7 Km

Localidad Valverde del Fresno

Teléfono 676 829 172

Horario Lun-Mie: Cierra. Jue-Sab: 13:30-15:30 y 21:00-22:30. Dom: 13:30-15:30.

Terraza Sí

El llamado primer plato es un suculento arroz de paloma torcaz con alioli de pimentón de la Vera de sabor intenso, muy tradicional, muy de casa de cazadores, con abundancia de carne y la pechuga de la paloma en la cima del plato. Caza en vena.