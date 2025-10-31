HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Comedor del restaurante Hábitat Cigüeña Negra. Esperanza Rubio
En Salsa

Hábitat Cigüeña Negra

RECOMENDADO ·

Don Poleo

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:03

Comenta

Unos kilómetros antes de llegar a Valverde del Fresno, un cartel indicador señala el cruce que debemos tomar para ir al complejo Hábitat Cigüeña Negra. Accedemos a través de un camino asfaltado y al llegar, nos envuelven la paz y la belleza del entorno y de las edificaciones que acogen este proyecto integral de ganadería, almazara, tienda, hotel y restaurante rural.

En la carta de Hábitat Cigüeña Negra, encontramos una selección formidable de carnes retwagyu de la finca, quesos y embutidos de Extremadura, cabrito, cochinillo, cordero, ibéricos, bacalao o bogavante. La terraza es muy agradable y el comedor interior es elegante, con lámparas en consonancia con el entorno campestre y mesas amplias y butaquitas cómodas. La mantelería es de algodón, las servilletas tienen el emblema del establecimiento, la vajilla es inglesa, la cubertería, de primera calidad, con cuchillos especiales para la carne, y la cristalería destaca por las copas especiales para cada vino.

En la carta de vinos de Hábitat Cigüeña Negra, se recogen 65 referencias, ocho de ellas extremeñas, cinco internacionales y 27 DO o regiones vitivinícolas. Aparecen siete vinos dulces de sobremesa y destaca la buena selección de blancos, rosados y tintos: Rueda Melior de Matarromera, Ribeiro O Gran Mein, Arzuaga Rosae, Riojas Contino y La Nieta, Ribera del Duero Flor de Pingus o Vega Sicilia, el tinto extremeño Leneus Reishi, el garnacha Les Terrases 2019 del Priorat o un Pintia de la DO Toro.

Restaurante Hábitat Cigüeña Negra

Restaurante Hábitat Cigüeña Negra

  • Dirección Carretera EX-205, Km 24, Camino de la Granja a 3,7 Km

  • Localidad Valverde del Fresno

  • Teléfono 676 829 172

  • Horario Lun-Mie: Cierra. Jue-Sab: 13:30-15:30 y 21:00-22:30. Dom: 13:30-15:30.

  • Terraza

El llamado primer plato es un suculento arroz de paloma torcaz con alioli de pimentón de la Vera de sabor intenso, muy tradicional, muy de casa de cazadores, con abundancia de carne y la pechuga de la paloma en la cima del plato. Caza en vena.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos dos hermanos en Valverde de Leganés por agredir gravemente a un vecino
  2. 2 Investigado el exalcalde de Trujillo por dar positivo en una prueba de alcoholemia
  3. 3 Mercadona anuncia cambios en sus horarios para este 1 de noviembre
  4. 4

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  5. 5 Más de 150.000 euros para la familia de una mujer que falleció por mala praxis
  6. 6

    La entrevista para sustituir a David Sánchez fue clave para elegir a Miguel Calderón
  7. 7 Otro robo más en Huerta Rosales pone en alerta a los vecinos, que piden mayor vigilancia
  8. 8 El Ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso
  9. 9 Registrado un pequeño temblor cerca de Badajoz
  10. 10

    Visto para sentencia el juicio de Belén Cortés: solo los dos varones siguen acusados del asesinato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Hábitat Cigüeña Negra

Hábitat Cigüeña Negra