Pepe Jerez: Un marco excepcional con una propuesta con recorrido

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:00

Iniciamos esta nueva temporada de crónicas gastronómicas con uno de los restaurantes de mayor raigambre en Badajoz: Pepe Jerez.

Su historia y los distintos avatares por los que ha pasado son conocidos por la mayoría de los pacenses. Sin embargo, el Pepe Jerez actual es fruto de la ambiciosísima reforma que Carlos Durán acometió hace aproximadamente dos años. El resultado fue espectacular y hoy se ha consolidado como uno de los locales con más encanto de la ciudad. Aunque la joya de la corona sea el comedor principal, denominado Sala Covarsí por el cuadro de Adelardo Covarsí ubicado en el techo a modo de fresco, el resto de los ambientes —la barra y la terraza— resultan igualmente acogedores y disfrutables. Todo ello se completa con el privilegiado emplazamiento en la Plaza de España y las vistas a la Catedral.

Un marco de este calibre invita a una propuesta gastronómica equivalente. Sin embargo, si bien la experiencia culinaria presenta aspectos destacables, resulta algo más informal de lo que el espacio sugiere ya que la carta se asemeja más a la de un bar de tapas y raciones.

En el apartado de ibéricos, la apuesta por la calidad de Señorío de Montanera es un acierto seguro y muy recomendable. El capítulo de tapas mantiene un nivel aceptable.

Patatas bravas.

Las patatas bravas cumplen, aunque, como suele ser habitual, vienen con una salsa poco picante. Destacan las sardinas ahumadas y los boquerones, servidos sobre una tosta con salmorejo. El problema es que, al reposar sobre el pan, este acaba humedeciéndose en exceso.

Anchoas y boquerones.

Menos logrados estaban los tallarines negros con sepia, gambas y alioli: ni la pasta, ni la sepia —cortada finísima—, ni las gambas aportan sabor. Solo las gotas de alioli que decoran el plato le confieren algo de gracia. Una revisión de recetas clásicas italianas, como las pastas al nero di seppia o con seppie alla napoletana, bien ejecutadas, sería una interesante alternativa a considerar.

Mucho más convincente es el arroz cremoso de carrillera y setas. Correcto y bien resuelto también el pulpo a la brasa con patata asada y mojo. Hoy en día, en general, el pulpo no destaca por su valía y suelen estar insípidos, pero en este caso la combinación funciona y se aleja de las versiones rutinarias que abundan en otros establecimientos.

En carnes, sobresale el secreto ibérico a la parrilla, una pieza notable y que estaba muy bien de punto.

La bodega es adecuada, con referencias de distintas denominaciones, aunque sin novedades ni sorpresas. Se agradece, eso sí, la presencia de vinos generosos.

En resumen, Pepe Jerez es un espacio disfrutable al que merece la pena acudir, por el local en sí, la ubicación, el ambiente, y porque se apoya en un servicio atento, aunque a veces superado cuando hay alta afluencia. La parte gastronómica, si bien ofrece buen nivel en ibéricos y productos de la tierra, podría mejorar si presentase una oferta más ambiciosa de platos más elaborados, por supuesto, continuado por esa apuesta por los productos locales. No hace falta, por tanto, renunciar al carácter de lugar informal y de encuentro, pero esta revisión de la carta podría elevar la experiencia global, convirtiéndolo en una referencia indiscutible en la ciudad.

Pepe Jerez. Dirección Plaza de España, 15

Localidad Badajoz

Horario Domingo cerrado. De lunes a viernes de 09.15 a 0.30 horas. Sábado de 13.00 a 0.30 horas.

Teléfono 677 60 58 93

Terraza Sí

