La Pausa, comer como Dios manda

Don Poleo Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:29 | Actualizado 13:00h.

La avenida Antonio Hurtado de Cáceres es una de las calles más paseadas y comerciales de Cáceres. Es también un Las Vegas de provincias con sus siete puntos de apuestas en 300 metros y no faltan, en la propia avenida o a cinco metros, las pastelerías, las cafeterías ni las franquicias: dos de comida juvenil y popular italiana y mexicana, un hindú, cinco bares, uno de ellos especializado en fútbol y raciones para estudiantes, y dos restaurantes: El Rincón de Julio, Recomendado por En Salsa, y el que vamos a conocer hoy: La Pausa.

Entramos, pues, en este café-restaurante cacereño cuyas tostadas de desayuno lo han convertido en lugar de peregrinaje matinal. Camareros vestidos de negro nos reciben con un afecto natural, como si nos conocieran de toda la vida, y nos conducen a un comedor de paredes claras, pero sin ninguna ventana a la calle.

Avisamos: venir a comer a La Pausa significa olvidarse de las vistas, la claridad natural y el lujo. Es un restaurante de barrio en el mejor sentido de la palabra y eso sí, las mesas son amplias y cómodas y las butacas, modernas y envolventes. Cubertería normalita, manteles de papel vegetal, bajo plato de fibra, copas decentes y vajillas Bidasoa y Espaço Casa portuguesa mantienen una línea de funcionalidad sin pompa.

El servicio es tan jovial y desenfadado como eficaz y honrado: el joven que nos atiende se espanta cuando le hacemos una comanda de tres platos y viene a decirnos que dónde vamos, que no seremos capaces con tres, que como mucho, dos. Y acertó porque, lo adelantamos ya, en La Pausa sirven a la carta unas raciones tan apabullantes que conviene ser prudentes al pedir. ¿Además de bastante comida, está rica?

Vamos por partes. Empecemos por la carta de vinos. Es corta, 18 referencias, la mitad extremeñas, pero la oferta por copas es muy interesante en tintos (10) y menos variada en blancos: cuatro opciones de verdejo y semidulce. Nos entretienen con un detallista paté de ave casero, mermelada y tostaditas industriales mientras estudiamos una carta en la que triunfa un menú del día (17 euros; 20 los sábados, domingos y festivos) muy popular en la ciudad con cuatro primeros (risotto, crema, croquetas de gambones o ensalada de mousse de pato), cuatro segundos (solomillo, saquitos de carrilleras, bacalao o chocos) más postre, pan y agua o copa de vino.

A la carta, variedad de gyozas, nachos, saquitos, woks, croquetas, pan bao, carpaccio y ensaladas (12-14 euros). Cuatro variedades de arroz (18-22'5), chipirones, calamares, pulpo, langostinos, tacos de bacalao, fritura (12-18) y en carnes: solomillo, carrilleras o costillar (18), abanico con foie y crema de boletus (21), cachopo (22), entrecot trinchado (26). Una carta sin complicaciones, el triunfo o el fracaso van a depender del chef.

Así que llega el primer plato: ensalada de frutas exóticas, rulo de cabra tostado, helado de mango y vinagreta fría. Lo primero es constatar que puede saciar completamente a un comensal. Una apoteosis de naranja, aguacate, frutas variadas, helado de mango, rulo de cabra, tomates cherry, mezcla de lechugas y cebolla morada, aderezada por una vinagreta delicada capaz de empapar el gusto con una frescura impetuosa. De lo mejor que hemos tomado en ensaladas.

Pero vamos con la prueba en la que han sucumbido algunos de los restaurantes extremeños con más nombre: el arroz. Pedimos el negro con sepia y chipirones fritos con un toque de alioli y asistimos a un gran triunfo de La Pausa. Es un arroz meloso con una original salsa de alioli, con generosidad de tropezones de sepia y chipirón, servido en una fuente honda, abundante hasta colmar, con honradez en los ingredientes y el fumet, con mimo detallista en la preparación. Reconfortó tomar este arroz honesto y digno, que acabamos con esfuerzo.

Rubricamos la experiencia con un brioche caramelizado con helado de mango: la torrija era caramelo, combinaba bien con el helado y el resultado era pura crema. En conclusión: nos olvidamos del entorno cerrado, nos gratificó la honestidad en los fogones y en el servicio y salimos de La Pausa tan saciados como satisfechos por haber comido bien.

