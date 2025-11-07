Atrio prepara novedades en el menú

El aniversario traerá cambios en su menú del cerdo ibérico, que sigue siendo excelente, aunque con pocas sorpresas en 2025

Don Poleo Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:38 Comenta Compartir

El próximo lunes, a partir de las 19.30 horas, se celebrará la gala anual de los premios En Salsa en el hotel Zurbarán de Badajoz y el restaurante Atrio recibirá el galardón del jurado al Mejor Servicio de Sala de Extremadura. Un par de semanas después, el martes 25 de noviembre, se celebrará en el Espacio Sohrlin de Málaga, fundado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, la gala de las estrellas Michelin 2026, donde, salvo mayúscula sorpresa, Atrio consolidará sus tres estrellas. Estos dos galardones son la mejor manera de celebrar los 40 años del restaurante cacereño. Aunque lo que más llegará al público será la introducción en 2026 de cambios en el famoso menú Tiempos de Sol, también conocido como menú cochinito.

José Polo y Toño Pérez inauguraron Atrio el 25 de diciembre de 1986 en la plaza de los Maestros de Cáceres. En 1994 recibieron su primera estrella Michelin; en 2002, el tercer sol Repsol; en 2021 recibían el premio En Salsa al Mejor Restaurante de Cocina Creativa de Cáceres y la tercera estrella Michelin llegó un año después.

El nuevo interior de la lionesa con panceta ahumada y oréganos El jamón con helado de mahonesa y tomate. El paté con encurtidos y plátano macho Salchichón ibérico, que se presenta con emulsión de pimienta y crujiente de trigo. El fabuloso lomo doblao. 1 /

En Salsa ha analizado desde su nacimiento en 2020 el menú del restaurante Atrio. 2025 no iba a ser una excepción y allí estuvimos el mes pasado para comprobar que el menú de 23 pases mantiene su esencia, aunque no el precio, que este año ha subido 25 euros. Si en 2023, el menú sin bebida costaba 235 euros y en 2024, 55 euros, en 2025 hay que pagar 280 euros, siempre sin bebida.

La ceremonia gastronómica de comer en Atrio no ha perdido ninguno de sus ritos desde la llegada, donde somos acogidos por la sonrisa y el trato sin afectación de un elegante servicio de sala compuesto por 16 profesionales, hasta la amable despedida con el detalle de los deliciosos caramelos de tofe a disposición del visitante en el vestíbulo. Los lujos permanentes de la vajilla Raynaud de Limoges o la alemana Dibbern para los postres, la cubertería Ercuis, la cristalería premium o las servilletas de lino 100% complementan el rito que antecede a la comida.

La empanadilla de taro, manteca y comino conteniendo la sopa de tomate con uvas de Justina Polo Tovar. Porco tonnato Sopa con la careta de cerdo y cigala Uno de los platos favoritos de Toño: flan de papada y caviar. El bollo de tinta con calamar y guiso de oreja 1 /

Si el año pasado el menú incluyó cuatro platos reelaborados y tres platos completamente nuevos, en 2025 ha habido menos cambios fundamentales. Exactamente ninguno, aunque sí que se degustan algunas reelaboraciones y detalles muy acertados. Uno de ellos es el nuevo interior de la lionesa con panceta ahumada y oréganos, que ha ganado en fluidez y deleita aún más. El jamón con helado de mahonesa y tomate, incorporado al menú en 2021, sigue dejándonos un gusto extraño, nada sutil, pero nos demostraron que es tomate de pera cuyo jugo se ha decantado durante dos días.

El paté con encurtidos y plátano macho tenía un sabor de fondo más intenso y por fin supimos de dónde traen el salchichón ibérico, que se presenta con emulsión de pimienta y crujiente de trigo, y el fabuloso lomo doblao. Ambos llegan desde Extrem, esa casa de ibéricos cuyas instalaciones se encuentran entre Aliseda y Herreruela.

La presa cocinada 70 horas a baja temperatura Jamón y queso, bizcocho de té matcha y membrillo Chocolate ibérico. Las golosinas de Atrio. El pan ha vuelto a Atrio, aunque solo con la presa.. 1 /

La empanadilla de taro, manteca y comino conteniendo la sopa de tomate con uvas de Justina Polo Tovar, la madre de Toño, sigue marcando el clímax del menú, que mantiene el nivel en el apartado titulado «El cochinito merienda en la dehesa» gracias al porco tonnato, en carta desde 2022, un plato de inspiración italiana, pero cambiando la ternera trasalpina por el cabecero de lomo extremeño; la careta de cerdo con cigala, 30 años en carta, y uno de los platos favoritos de Toño: flan de papada y caviar.

Restaurante Atrio Dirección Plaza de San Mateo 1

Localidad Cáceres

Teléfono 927 24 29 28

Horario Abre todos los días de 13.45 a 16.00 horas y de 20.30 a 23.00 horas

Terraza Sí

Cada temporada, perfeccionan el bollo de tinta con calamar y guiso de oreja, nada pastoso y todo sutileza desde que cambiaron el pan bao por el brioche. Como cada año desde 2022, la presa cocinada 70 horas a baja temperatura (el año pasado nos informaron de que se había cocinado 12 horas a baja temperatura y tres en salmuera) ha reformulado su acompañamiento: el año pasado llevaba envoltura de remolacha y este año, salsa de pimienta y estragón. En los postres (El cochinito goloso), hay novedades en el pase de jamón y queso, bizcocho de té matcha y membrillo y pocas sorpresas más, salvo que se ha introducido el pan, aunque solo con la presa. Una comida excelente, como siempre, a la espera de las novedades que se avecinan.