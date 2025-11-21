Os Arcus, suculenta comida mañega

Don Poleo Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:12 Comenta Compartir

A finales de la década de los 70 del pasado siglo, las calles de San Martín de Trevejo eran de tierra y las gallinas picoteaban en libertad a las puertas de las casas. En ese tiempo, Trinidad, una extremeña de Casas del Monte, y su marido, un extremeño de San Martín de Trevejo, decidieron dejar Rentería y regresar a Extremadura. Se establecieron en San Martín, se fijaron en una casa señorial de la plaza Mayor, que pertenecía a la familia Torres Peralta, la compraron y abrieron el restaurante Os Arcus, que desde hace 20 años regenta Mili Cano, hija de Trinidad, aquella mujer intuitiva que supo ver futuro donde todo el mundo veía ruina y emigración.

Os Arcus empezó como restaurante dando bodas, bautizos y comuniones. Pronto sirvieron comidas a diario, basándose en los platos de cuchara, las carnes a la brasa y unas croquetas de jamón ibérico que tienen la garantía de llevar 40 años en la carta. Conociendo esta historia y este bagaje, llegamos a San Martín de Trevejo una tarde soleada y escogemos cenar en la terraza, bajo los soportales, en uno de esos lugares que las guías califican «con encanto». En el interior, un amplio salón, mesas amplias de madera y paredes de piedra: se mantiene el encanto.

Vajilla informal de melamina Viejo Valle, buenas copas y cubertería italiana. El pan es local, como tiene que ser, y los vinos por copas son un verdejo Emina o los tintos extremeños Palacio Quemado y Habla del Silencio. Por botellas, una carta corta con 13 referencias, siete de ellas, extremeñas.

En la carta, las famosas croquetas con historia (14.30 euros), platos más elaborados como unas láminas de solomillo ibérico sobre cama de parmesano y reducción de Módena (17.90) y platos más tradicionales como los huevos estrellados con patatas y jamón ibérico (15.80). Del mar, pulpo a la brasa con patatas panadera para dos (28.80) o bacalao a la parrilla con ajitos confitados (18.80). Y de la dehesa ibérica: cochinillo cochifrito (14.60) y pluma (17.80), solomillo (16.40) o entrecot (21.50), todo a la brasa volcánica. No faltan platos de cuchara como los judiones con tocino y chorizo ibérico (9.50) o el potaje de garbanzos con bacalao (9.50).

Ensalada de naranja, timbal de huevos fritos con murcilla de Burgos y chuletillas de cordero.

Empezamos con una típica ensalada de naranja mañega (11.90). La naranja laminada lleva ajo crudo picadito por encima, pimentón de la Vera, aceite ecológico y un huevo frito. No lleva limón como la hurdana y sabe suave, refrescante, agradable, aunque no le sobraría un punto de intensidad. A continuación, la comida pega un subidón de sabor y emociones con un timbal o milhojas de huevos fritos con morcilla de Burgos y patatas panadera (16.80). Es un plato que hará las delicias de los clásicos, de quienes busquen sabores hispánicos y les entusiasme agitar recuerdos en el paladar. Se come, o mejor, se devora con gusto y, aunque parece un poco fuerte para cenar, la verdad es que no castigó el estómago.

El emplatado de cada pase está cuidado, nada de echar de comer, y así llegan a la mesa unas chuletillas de cordero lechal (22.80) junto a una pirámide de patatas cocidas con pimentón muy serragatinas. Otra incursión en la gastronomía cercana, de toda la vida, y un producto sin mácula: carne tierna, sabor a cordero sin vehemencia y esa pregunta que uno no sabe responder: ¿por qué no amamos y consumimos los extremeños nuestra carne de cordero como se merece?

Morros braseados y arroz con leche.

Seguimos descendiendo por un tobogán de sabores con memoria cuando probamos los morros braseados (15.40) con un alioli delicadísimo que alegra sin protagonizar. Blanditos, suculentos, braseados en su punto… Extremadura en el plato con el toque justo de heterodoxia.

Restaurante Os Arcus Dirección Plaza Mayor, 6

Localidad San Martín de Trevejo

Teléfono 639 486 544

Horario Abre todos los días de 11:00 a 24:00 horas

Terraza Sí

De postre, un guiño a la fala o dialecto de influencias leonesas, gallegas y portuguesas, que se habla en este Val do Xálima y está presente en esa u cerrada de Os Arcus. En este caso, el guiño es a la raíz primera del reino de León: Asturias. Se trata de un arroz con leche al estilo asturiano que está rico, pero le falta un punto para llegar a la excelencia. Resumiendo, una comida inolvidable en un entorno memorable y una serie de platos en los que no reconocimos nuestras raíces astures paternas, pero nos emocionó paladear nuestra esencia extremeña materna.

