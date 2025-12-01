HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Bares de pueblo, restaurantes míticos y churrerías: los 12 Soletes de Navidad que brillan en Extremadura

La Guía Repsol ha publicado su listado de nuevos Soletes de Navidad y doce están Extremadura

Irene Toribio

Irene Toribio

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:33

Los Soletes son la calificación más joven de Guía Repsol dirigidos a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente. Para celebrar la Navidad, la guía ha reconocido con su prestigioso premio doce nuevos rincones de Extremadura donde pararse en estas vacaciones.

Con estas nuevas distinciones descubrimos a qué sabe la Navidad en cada rincón del país. Desde los bares más míticos de las grandes ciudades hasta pastelerías, chocolaterías y confiterías que tienen en esta edición su momento de gloria.

Qué premian los Soletes

Los Soletes son premios a esos lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano. Con esta decimotercera edición ya son más de 5.000 los establecimientos distinguidos con la pegatina amarilla: cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas.

Esos restaurantes confortables para grupos grandes y pequeños en los que reunirse con colegas, familia o compañeros de trabajo, los bares con un ambiente que se vuelve más especial los días clave y los hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños protagonizan este listado navideño de más de 300 establecimientos, de los cuales 12 están ubicados en Extremadura.

Estas son los nuevas incorporaciones a la guía, que elevan hasta 156 los establecimientos extremeños que cuentan con esta distinción:

- Badajoz: Convento de Santa Clara, en Llerena; 'La Tahona', en Alconchel; 'Neo Dadá' y 'Mentidero', en Badajoz, y 'Asador Donoso', en La Haba.

- Cáceres: 'La Vieja', 'Churros Factory' y el Convento de San Pablo, en Cáceres; 'La Bodega de Pérez', en Montánchez; el Convento de Nuestra Señora de la Salud, en Garrovillas de Alconétar, y 'La Parrilla' y 'La Casuca', en Plasencia.

