Las setas de un restaurante de pueblo extremeño cautivan a la Guía Repsol: entre 'los 11 mejores platos micológicos' de España Este otoño, la Guía Repsol celebra la gastronomía destacando once platos micológicos con Solete, y este restaurante de Extremadura se encuentra entre ellos

Irene Toribio Martes, 11 de noviembre 2025, 11:10

Uno de los platos micológicos más apetecibles de este otoño está en un restaurante de pueblo. De pueblo extremeño. Un rincón tan castizo como irresistible donde la tradición se funde con la calidad del producto y la honradez, ofreciendo a sus comensales una comida para repetir. Talento gastronómico que destaca ahora la Guía Repsol, que ha escogido 11 Soletes entre las ofertas de toda España que saben tratar a la estrella de la temporada con gusto. En su cuidada selección no falta nuestra tierra. Una tierra que si de algo sabe es de cuidar sus productos tanto como el resultado.

Situado en una calle del casco antiguo de Coria encontramos un bar castizo. Con decorado rústico, tambache de cachivaches agrícolas, viejos molinillos de café, palas, ruecas, sartenes, planchas de hierro, objetos de cobre… Allí se saborea la tradición en cada rincón.

Hablamos de 'El Bobo de Coria', un restaurante donde Guía Repsol recomienda comer carne de retinto y setas; en crema o en arroz son las preparaciones más aplaudidas. «Coria es, además de un buen lugar donde parar en la Autovía de Extremadura, uno de sus pueblos que sorprende, porque casi siempre resulta más interesante de lo que el visitante espera», señalan.

Ya lo dijimos hace unos meses en Ensalsa, el Bobo de Coria es la referencia gastronómico-micológica del Valle del Alagón y la sierra de Gata. En palabras de Don Poleo, «un restaurante de comida gustosa y tradicional, con un producto estupendo. No es alta cocina, no es vanguardia, pero comes muy bien».