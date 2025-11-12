Los sabores extremeños conquistan España: los chefs se suben al pódium del Campeonato de Cocina Los chefs de Extremadura logran el segundo puesto en el XI Campeonato de España de Cocina

La Asociación de Turismo Gastronómico de Badajoz (Atugaba) se ha hecho con el segundo Premio en Cocina con Producto Local en el XI Campeonato de España de Cocina. Francisco Sayago y su ayudante, Antonio Falcón, chefs extremeños, han ondeado la bandera tricolor sobre el escenario mallorquí tras presentar dos platos cargados de sabor, calidad y tradición. Sus elaboraciones de carne y pescado han conquistado al selecto jurado.

La final ha reunido a cocineros llegados de Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, La Rioja y Madrid así como de Paradores, compitiendo en dos categorías. Por un lado Cocina con Producto Local, donde los equipos han dispuesto de cuatro horas para elaborar doce raciones de un plato con llampuga y otras doce con pollo, ambos producto local de la isla.

Y por otro Repostería, donde el reto ha consistido en preparar, en tres horas, doce raciones de un postre con almendra de Mallorca. En la categoría dulce era el extremeño Juanma Salgado quien representaba a nuestra región, pero no ha podido ser.

Los ganadores del certamen

El equipo de Paradores, compuesto por Francisco Capilla García y Antonio García Rodríguez, se ha proclamado vencedor del Campeonato de España de Cocina con Producto Local y la pareja de Castilla y León, Sara Cámara y Teresa Montejo, ha conquistado el título nacional de Repostería.

