El restaurante italiano más aclamado de Badajoz amplía su oferta: abre un nuevo y exclusivo local

El restaurante italiano Mia Nonna abrirá su segundo establecimiento en Badajoz en la Urbanización Guadiana

Irene Toribio

Irene Toribio

Martes, 9 de diciembre 2025, 09:22

La Urbanización Guadiana de Badajoz amplía su oferta gastronómica. Tras la apertura de una nueva cafetería pensada para desayunos y meriendas de lunes a domingo, I&M Coffee, llega uno de los restaurantes italianos de mayor éxito de la ciudad: Mia Nonna, que abrirá su segundo establecimiento en la ciudad después de tres años de historia y crecimiento.

Será un nuevo y exclusivo Mia Nonna, tal y como anuncian desde el propio restaurante: «la auténtica experiencia italiana evoluciona en Badajoz», anuncian, «después de tres años de historia, dedicación y un crecimiento impulsado por vuestro cariño. Mia Nonna da un paso más y abre las puertas de su segundo restaurante», añaden.

Así será el nuevo Mia Nonna

Será un espacio moderno y pensado para disfrutar de cada detalle de la gastronomía italiana en Badajoz. «Tendrá un toque aún más especial, elegante y lleno de esencia», comentan los responsables.

La noticia ya ha suscitado el interés de sus clientes, y es que el restaurante se ha convertido en uno de los más aclamados de la ciudad gracias a una oferta 'sin gluten' capaz de conquistar todos los paladares.

Este segundo establecimiento, que también contará con una carta 100% adaptada a intolerancias como el gluten, está ubicado en la calle Castillo de Azagala, en el antiguo Padrino's de la urbanización. Abrirá sus puertas el próximo 12 de diciembre a las 20:00 horas.

