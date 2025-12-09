El restaurante italiano más aclamado de Badajoz amplía su oferta: abre un nuevo y exclusivo local El restaurante italiano Mia Nonna abrirá su segundo establecimiento en Badajoz en la Urbanización Guadiana

La Urbanización Guadiana de Badajoz amplía su oferta gastronómica. Tras la apertura de una nueva cafetería pensada para desayunos y meriendas de lunes a domingo, I&M Coffee, llega uno de los restaurantes italianos de mayor éxito de la ciudad: Mia Nonna, que abrirá su segundo establecimiento en la ciudad después de tres años de historia y crecimiento.

Será un nuevo y exclusivo Mia Nonna, tal y como anuncian desde el propio restaurante: «la auténtica experiencia italiana evoluciona en Badajoz», anuncian, «después de tres años de historia, dedicación y un crecimiento impulsado por vuestro cariño. Mia Nonna da un paso más y abre las puertas de su segundo restaurante», añaden.

Así será el nuevo Mia Nonna

Será un espacio moderno y pensado para disfrutar de cada detalle de la gastronomía italiana en Badajoz. «Tendrá un toque aún más especial, elegante y lleno de esencia», comentan los responsables.

La noticia ya ha suscitado el interés de sus clientes, y es que el restaurante se ha convertido en uno de los más aclamados de la ciudad gracias a una oferta 'sin gluten' capaz de conquistar todos los paladares.

Este segundo establecimiento, que también contará con una carta 100% adaptada a intolerancias como el gluten, está ubicado en la calle Castillo de Azagala, en el antiguo Padrino's de la urbanización. Abrirá sus puertas el próximo 12 de diciembre a las 20:00 horas.