El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza La Guía Repsol pone el foco en 13 Soletes donde comer caza, y Badajoz tiene su representante

Con la temporada de caza recién inaugurada, uno de los lugares más apetecibles para disfrutarla está en Extremadura. Un lugar donde la cocina de barrio se une al respeto por la temporada y el producto. Platos que hablan de tradición y que ahora vuelven a llamar la atención de la Guía Repsol, que ha destacado 13 Soletes donde comer platos de caza, una selección de diferentes rincones en los que esta cocina tradicional se trata con tanto mimo que incluso los comensales más reacios podrían descubrir una nueva curiosidad por ella. Entre las propuestas escogidas en toda España aparece un restaurante de Badajoz que ya es un viejo conocido de los amantes del sabor auténtico.

Situado en la calle Somoza Rivera, 20, el restaurante El Querido vuelve a colocarse bajo el radar gastronómico gracias a su manera de entender la temporada cinegética «respetando las vedas y adaptando cada plato al momento preciso». Así lo subraya la propia Guía Repsol, que celebra «qué alegría da encontrar una buena cocina escondida en un lugar sin pretensiones». Una parada imprescindible para quienes busquen autenticidad, sabor y ese calor humano que solo ofrecen los locales de toda la vida.

No es fácil adivinar su carta, pero el repertorio habla por sí solo. Según apunta la guía, «albóndigas de liebre, jabalí con higos y pasas o pinchitos de venado son algunos de sus platos más destacados».

Ya lo dijimos hace unos años en Ensalsa, El Querido es ese local que sorprende por su sencillez y convence por su sabor. Un espacio donde la tradición se ha convertido en un estilo de vida. En palabras de Escarapuche, «El Querido es un restaurante, sobre todo, para los que les gusta la caza. Pero no solo eso. Es un restaurante con una cocina sin florituras, pero elaborada con gusto y sentido. Un bar donde los camareros llaman a los habituales por su nombre, pero, también, en el que los que no lo son no se sienten desconocidos. Un local de barrio, de los de toda la vida. En resumen, un local donde uno puede sentirse querido».

