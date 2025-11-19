En este restaurante de Badajoz se sirve un postre que sabe a Navidad: con polvo de oro y un ingrediente inconfundible En el restaurante Voodoo, situado en el Casco Antiguo de la ciudad, ya huele a Navidad

En España ya 'huele' a frío, a luces parpadeantes, villancicos que se cuelan por las ventanas, mercados que inundan las calles y compras de última hora. La Navidad está a la vuelta de la esquina. Pero en pleno corazón de Badajoz, el aire tiene un aroma distinto: turrón de Suchard recién convertido en el postre más dulce de la temporada.

En la esquina entre San Pedro de Alcántara y Manuel Cancho Moreno se encuentra un rinconcito pacense donde estos días ya se siente la Navidad. El restaurante Voodoo se ha adelantado a los días más mágicos de diciembre con un postre que te traslada directamente a esos días cargados de familia y tradición donde el calor del brasero o la lumbre arropan jornadas de risas, charlas interminables y sabores que despiertan recuerdos. Cada bocado es un viaje al espíritu navideño, permitiéndote saborear la Navidad antes de que siquiera llegue.

El protagonista de este postre es uno de los dulces más icónicos de la temporada navideña: el turrón de Suchard. La artífice, Cristina de Agustín, nos cuenta que elabora esta tarta con auténtico turrón de Suchard, nada de marcas blancas, y consigue un sabor único y potente. «Lleva cuatro tabletas de turrón derretidas al baño maría», explica. Lo mezcla con cantidades pequeñas de otros ingredientes, como queso o nata, «pero muy poco, es como si verdaderamente estuvieras comiendo turrón de Suchard».

Este postre, que puedes probar en Voodoo por 7,95 euros, es un bocado de nostalgia que a Cristina le apeteció traer a sus clientes: «Se acercan las fechas navideñas y quería algo que a la gente le recordase a su infancia y a la propia Navidad», explica.

Para completar su postre navideño no podía faltar un toque rojizo que Cristina consigue con una cereza marrasquino. Sobre la tarta, un polvo de oro comestible que recuerda al envoltorio de las icónicas tabletas de turrón. El resultado es un postre que combina tradición, sabor y ese toque de magia que solo la Navidad (y Cristina) saben conseguir.

