Una paella valenciana a orillas del Guadiana

Luis y Laura abrieron las puertas de 'El Blau' el pasado 13 de septiembre con un deseo en común: traer un pedacito de su tierra, Valencia, a Badajoz.

Son padre e hija y llevan años en Extremadura pero no ha sido hasta ahora cuando se han atrevido a dar el paso con el que llevan años soñando: montar su propia arrocería en el centro de Badajoz. «La idea de abrir el restaurante nació hace ya un par de años, cuando mi padre me propuso por primera vez embarcarnos en este proyecto. En aquel momento, por miedo y por las circunstancias, decidimos dejarlo en pausa. Sin embargo, este pasado mes de abril volvió a planteármelo y, con más confianza e ilusión, decidimos seguir adelante y hacerlo realidad», nos cuenta Laura.

Influye, cuenta Luis, la intención de dejar un negocio a su hija para asegurarle, de alguna manera, un futuro en la ciudad: «Tenía ganas de tener esto en Badajoz y lo he montado también por ella, para el día de mañana».

Traspasar las puertas de 'El Blau', situado en plena avenida de Colón de Badajoz, supone embriagarse con el reconocible aroma de un sofrito que se cocina a fuego lento. Aquí, cada arroz está hecho con mimo y mucha delicadeza para que cada ingrediente empape bien en el caldero que va directo a la mesa. «Los arroces son el corazón de nuestra cocina, y buscamos que cada plato evoque ese sabor casero y familiar que tanto nos representa», cuenta Laura.

La cocina de El Blau: tradición familiar y productos de calidad

'El Blau' es un proyecto familiar donde el arroz es el protagonista. Su cocina mediterránea tiene puras raíces valencianas. En 'El Blau' apuestan por recetas tradicionales elaboradas con productos frescos y de calidad, respetando siempre los sabores auténticos. «Buscamos una propuesta honesta, sencilla y cuidada, que transmita el cariño y la dedicación con la que trabajamos cada plato», cuentan.

A los mandos de los fogones está Luis, que nos cuenta con orgullo de su tierra que en su menú predominan las influencias de la cocina mediterránea y, especialmente, de la tradición valenciana. «Los arroces son el eje principal de nuestra propuesta, elaborados siguiendo las recetas y técnicas típicas de Valencia. Combinamos sabores tradicionales con productos frescos y de calidad, buscando siempre mantener la esencia de nuestra tierra en cada plato», señala.

Paella extremeña, vegetariana y opciones sin gluten

'El Blau' es para todos. Cocinan paellas donde reina la tradición pero que se adaptan a todo el que quiera pasar un ratito en su Valencia particular. Su paella extremeña incorpora como producto estrella garbanzos de la tierra: «Trabajamos también con productores locales, utilizando carne ibérica y otros productos de la región, porque creemos en la importancia de apoyar lo cercano y combinar lo mejor de ambas tierras: la esencia valenciana y la calidad extremeña», nos cuentan. Y es que en 'El Blau' se come arroz de calidad, con productos de su tierra, de la nuestra, y un toque secreto que Luis prefiere que así siga siéndolo: «Trabajamos con un arroz valenciano que traemos de la Albufera, pero no voy a decir cuál», bromea.

Además, se adaptan a cualquier tipo de intolerancia: «Nuestro objetivo es que todos puedan disfrutar de la experiencia y del sabor de un buen arroz valenciano, adaptándonos siempre que sea posible a cada cliente».

Los postres también tienen su sello personal. Para poner el toque final a una comida valenciana; tarta de horchata y para rematar, un chupito de Agua de Valencia.

«Buscamos transmitir esa esencia mediterránea»

Padre e hija lo tenían claro: querían que cada cliente, al entrar en 'El Blau', sintiera que viaja por un momento a Valencia. «Buscamos transmitir esa esencia mediterránea a través de los aromas, los sabores y el ambiente del restaurante. Nuestro objetivo es que cada persona que nos visite se sumerja en una experiencia que le recuerde a la costa valenciana, a su gastronomía y a la calidez de su gente». Y lo han logrado. En su segundo salón, al que se accede bajando las escaleras, reina una imagen de la costa valenciana mientras las redes de los pescadores cuelgan del techo, evocando así la vida marinera y el encanto de los pueblos costeros.

Las redes, cuidadosamente dispuestas, se entrelazan con luces cálidas que simulan el reflejo del sol sobre el agua, mientras detalles como conchas, maderas lavadas por el mar y tonos azulados completan una atmósfera que invita a relajarse y disfrutar. Cada rincón de 'El Blau' parece contar una historia: la del mar, la pesca, la familia y la tradición.

«Cada pared está decorada de una manera diferente y representa un aspecto distinto de nuestra tierra: el mar, las fallas, la huerta… Además, contamos con una pequeña exposición con dos maniquíes vestidos con trajes tradicionales de falla, un símbolo muy representativo de nuestra cultura. Es una forma de compartir nuestras raíces con quienes nos visitan y hacer que se sientan por un momento en Valencia», cuentan sus dueños, Luis y Laura.

El resultado es un lugar que combina autenticidad, tradición y frescura. 'El Blau' no es solo una arrocería; es una historia de familia, de raíces y de amor por la tierra. Quienes crucen las puertas de 'El Blau' viajarán a orillas del Levante guiados por el cariño de quienes cocinan con alma. Un espacio donde padre e hija han conseguido unir dos mundos que comparten un mismo espíritu: la pasión por la buena mesa y el valor de lo auténtico.

