Entrega del premio Gran Espiga al mejor jamón ibérico esta mañana. HOY

El jamón de Dehesa de Solana se ha hace con el premio Gran Espiga

Pepe Rodríguez y Toño Pérez han participado esta mañana en la entrega de los galardones a los mejores jamones D.O. Dehesa de Extremadura en la feria Espiga que continúa este domingo en Ifeba

J. López-Lago

J. López-Lago

Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:25

Ahora mismo el mejor jamón ibérico viene de Dehesa de Solana, producido por Agropecuarias Cañas y Labrados S. L., con sede en Cáceres, que se ha hecho con el premio Gran Espiga al mejor jamón D. O. Dehesa de Extremadura. La entrega del galardón ha tenido lugar esta mañana en el escenario principal de la Feria Espiga que se está celebrando en Ifeba, en Badajoz. El galardón lo han entregado Urbano Caballo, presidente de Caja Rural Extremadura como organizadora de la feria de estos premios anuales, y el cocinero Pepe Rodríguez, al frente del restaurante El Bohío (Illescas) y conocido como uno de los tres presentadores-profesores del programa de televisión Másterchef, de TVE.

El acto para conocer los premios Espiga a los mejores jamones ha estado muy concurrido y en el mismo han participado Toño Pérez, de Atrio, y el chef portugués Henrique Sa Pessoa. El primero tiene tres estrellas Michelin, el segundo dos y Pepe Rodríguez una. Minutos antes de ir dando a conocer los galardones los tres han alabado la calidad de los jamones extremeños y todo lo que procede del cerdo, lo cual es muy usado en sus cocinas.

Toño Pérez y Rocío Morales, secretaria general de Caja Extremadura, han entregado también esta mañana la Espiga de Oro al mejor jamón D.O. Dehesa de Extremadura a Embutidos Morato, de Los Santos de Maimona y cuyo ganadero es Santiago Pérez.

Foto de familia este domingo en Ifeba de todos los ganadores por la calidad de sus jamones. HOY

La Espiga de Plata ha ido a parar a Jamón y Salud, en Llerena y con Ana Isabel Aceituno como ganadora. En cuanto a la Espiga de Bronce el galardón ha sido para Embutidos Mota, de Cabeza la Vaca, con Juan Luis Medina como ganadero.

