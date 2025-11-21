Fogones que se convierten espectáculo y el reclamo de Masterchef

El presentador que guiará los contenidos en el escenario principal ya garantiza la atención del público. Se trata de Phil González, con orígenes familiares en ... La Vera y conocido como consultor y conferenciante y últimamente volcado en la desconexión digital.

Pero la feria tiene otros reclamos para atraer a los visitantes. Unos pasan por el popular programa Masterchef de TVE que ha puesto de moda la cocina en toda España. En su formato junior brilló la pequeña Olivia como finalista, que mañana sábado a las 11 horas cocinará en directo sobre uno de los escenarios de la Feria Espiga. El sábado es el turno de Carlos Maldonado, que ganó una de las ediciones de Masterchef y hoy tiene una estrella Michelin en su restaurante Raíces, el cual abrió en 2017 en Talavera de la Reina. De ese mismo programa televisivo el más conocido es Pepe Rodríguez Rey, presentador del concurso, pero también chef de éxito con su restaurante El Bohío, ubicado en Illescas (Toledo) y que cuenta con una estrella Michelin. Pepe Rodríguez estará el domingo en Ifeba en la entrega de los premios Espiga Jamón D. O. Dehesa de Extremadura.

Otro rostro conocido es María Kindelán, muy seguida en redes sociales. Es consultora de salud y bienestar para organizaciones, conferenciante especializada en Salud Inteligente y Sostenible, autora del libro 'Come para comerte el mundo'. María es ponente habitual en ferias de gastronomía, showcookings y cada vez más demandada para elaborar menús saludables en espacios de hostelería y restauración y estará en la Feria Espiga de Badajoz este sábado a las 13.30 horas en el escenario principal.

María Kindelán, muy seguida en redes, es una referencia en comida saludable. HOY

Dos charlas muy esperadas serán también las de Mónica Rius hoy viernes y María Ritter este sábado. Rius es directora de comunicación de Michelin España y Portugal y participará en una charla coloquio a las seis de la tarde con varios de los mejores cocineros de Extremadura. Ritter hará lo mismo el sábado. Ella es directora de la Guía Repsol.

En casi todas esas charlas Caja Rural ha intentando poner acento extremeño, por eso hoy por la tarde tendrá lugar un taller con lo hermanos Golimbeo. En Salsa, canal gastronómico de HOY y del que Caja Rural es partner estratégico dio a conocer este año a esta pareja, Juan Manuel y Abel Castaño, un par de hermanos criados en Los Santos de Maimona que en el marco de esta feria enseñarán a elaborar un buen postre artesano.

Los showcooking

Desde la selección de ingredientes hasta la presentación final. En directo, y en este caso con todos los aromas flotando en la sala. Un showcooking es una demostración culinaria en vivo donde un chef prepara platos frente a los comensales, combinando la cocina con un espectáculo. La Feria Agroalimentaria Espiga 2025 trae varias sesiones a partir del viernes en las que el especialista muestra al público cómo trabaja.

Ampliar Un showcooking a cargo del chef de Agallas en la pasada edición. HOY

Hoy viernes la periodista Alba Baranda presenta a las 13.30 horas un showcooking a cuatro manos con dos mujeres cocineras. Se trata de Carmen Peláez, (del restaurante Acebuche, en Zafra) y Mercedes Rincón (de Macarraca, en Villanueva de la Serena).

El primer showcooking del sábado es en el escenario segundo a las 11 horas con Olivia, concursante que llegó a ser finalista de Masterchef junior y que espera acaparar la atención del público más menudo, cada vez más interesado en la gastronomía debido a la popularidad de personajes como ella.

Otro showcooking lo imparte este sábado un conocido de los pacenses como Fernando Bárcenas, que fue jefe de cocina de Arzak, estuvo muchos años al frente de Aldebarán y en la actualidad es profesor en el Basque Culinary Center de San Sebastián. Su participación tendrá lugar a las 12 horas del sábado en el escenario principal.

En ese mismo espacio a las 12.30 será el turno para el showcooking con Eduardo Casquero, presidente de la Federación de Cocineros y Reposteros de Madrid. Y una hora después, a las 13.30 horas, será el turno de la mencionada María Kindelán, experta en salud y bienestar corporativo.

Talleres y coloquios

El domingo siguen las actividades. Y si bien el showcooking corre a cargo de la Federación Extremeña de Caza, a las 11.30 horas en el segundo escenario, también habrá talleres que muestren técnicas y estilos concretos. Justo antes de este, a las 11 horas, se celebra un taller de cocina para niños (el sábado a las 17.30 horas hay otro). Y a la misma hora, pero en el escenario principal, tendrá lugar el taller 'La importancia del buen pan en la hostelería', impartido por Eugenio Garrido, de la empresa ubicada en Badajoz Pan Contigo.

En cuanto a charlas-coloquio, como se ha apuntado anteriormente, la primera es el viernes a las 18 horas con Mónica Rius, que es la directora de comunicación de Michelin España y Portugal. En ella participarán Toño Pérez (Restaurante Atrio), Alex Hernández (Versátil) y Josemi Martínez junto con Mercedes Rincón (Macarraca). Al día siguiente, sábado, el coloquio es con María Ritter, directora de la Guía Repsol, en la que se hablará de los nuevos soles y soletes extremeños. Estará la periodista Alba Baranda y asistirán al debate Mario Clemente (restaurante Alberca), José M. Martínez (Galaxia) y la chef y repostera portuguesa Sofia Morais Pinto. Ya el lunes, y por tanto solo para profesionales, a las 12 horas habrá una masterclass de creación de contenido gastronómico con Laura Ponts.