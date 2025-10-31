Dos pizzas extremeñas se cuelan entre las mejores de España: y solo cuestan 16 euros De solomillo ibérico y trufa y de calabaza, así son las dos pizzas extremeñas que compiten en el Campeonato Nacional de Pizza por ser la mejor de España

La tercera edición del Campeonato de España de Pizza ha comenzado, y los extremeños amantes de este manjar italiano estamos de enhorabuena. Vamos a elegir 'La Mejor Pizza de España 2025', en la que 145 locales de todo el territorio nacional compiten por hacerse con el título y, entre ellos, dos restaurantes extremeños. Concretamente uno de Badajoz y uno de Plasencia participan en la tercera edición de un certamen que elige la mejor pizza del país a través del voto del público y de críticos gastronómicos.

Pizza de solomillo iberico con salsa de trufa

Ingredientes: Tomate, mozzarella, solomillo de cerdo ibérico, nuestra salsa trufa y orégano

Alérgenos: Masa artesanal de pizza y pasta fresca Gluten Quesos y salsas cremosas (mozzarella, burrata, parmesano, carbonara, 7 quesos, etc.) Leche y derivados Embutidos y carnes ibéricas.

Desde Trozzo (Plasencia) presentan una creación única que fusiona lo mejor de la dehesa y la tradición italiana. «Finas láminas de solomillo ibérico sobre una base cremosa de mozzarella y salsa de trufa, que aportan un aroma intenso y un sabor inconfundible. Elegancia y sabor en cada bocado», describen.

Precio: 16€

Mantovana

Ingredientes: Crema de calabaza, Chorizo, Guanciale, Gorgonzola, Amaretti.

Alérgenos: gluten, lactosa.

Desde Ferri's Bistrot (Badajoz) presentan «su majestad la MANTOVANA», con la que aseguran «estarás chupándote los dedos durante semanas. Nuestra masa artesanal, crema de calabaza, guanciale, gorgonzola, chorizo y amaretto».

Precio: 16,50€

Dos pizzas de la tierra se han colado en la lista de las mejores de la península en el camino a convertirse en 'la mejor pizza de España' y se podrá votar hasta el próximo 23 de noviembre para elegir la mejor.

