HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?

Dos pizzas extremeñas se cuelan entre las mejores de España: y solo cuestan 16 euros

De solomillo ibérico y trufa y de calabaza, así son las dos pizzas extremeñas que compiten en el Campeonato Nacional de Pizza por ser la mejor de España

Irene Toribio

Irene Toribio

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:53

Comenta

La tercera edición del Campeonato de España de Pizza ha comenzado, y los extremeños amantes de este manjar italiano estamos de enhorabuena. Vamos a elegir 'La Mejor Pizza de España 2025', en la que 145 locales de todo el territorio nacional compiten por hacerse con el título y, entre ellos, dos restaurantes extremeños. Concretamente uno de Badajoz y uno de Plasencia participan en la tercera edición de un certamen que elige la mejor pizza del país a través del voto del público y de críticos gastronómicos.

Pizza de solomillo iberico con salsa de trufa

Ingredientes: Tomate, mozzarella, solomillo de cerdo ibérico, nuestra salsa trufa y orégano

Alérgenos: Masa artesanal de pizza y pasta fresca Gluten Quesos y salsas cremosas (mozzarella, burrata, parmesano, carbonara, 7 quesos, etc.) Leche y derivados Embutidos y carnes ibéricas.

Desde Trozzo (Plasencia) presentan una creación única que fusiona lo mejor de la dehesa y la tradición italiana. «Finas láminas de solomillo ibérico sobre una base cremosa de mozzarella y salsa de trufa, que aportan un aroma intenso y un sabor inconfundible. Elegancia y sabor en cada bocado», describen.

Precio: 16€

Mantovana

Ingredientes: Crema de calabaza, Chorizo, Guanciale, Gorgonzola, Amaretti.

Alérgenos: gluten, lactosa.

Desde Ferri's Bistrot (Badajoz) presentan «su majestad la MANTOVANA», con la que aseguran «estarás chupándote los dedos durante semanas. Nuestra masa artesanal, crema de calabaza, guanciale, gorgonzola, chorizo y amaretto».

Precio: 16,50€

Dos pizzas de la tierra se han colado en la lista de las mejores de la península en el camino a convertirse en 'la mejor pizza de España' y se podrá votar hasta el próximo 23 de noviembre para elegir la mejor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos dos hermanos en Valverde de Leganés por agredir gravemente a un vecino
  2. 2 Investigado el exalcalde de Trujillo por dar positivo en una prueba de alcoholemia
  3. 3

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  4. 4 Más de 150.000 euros para la familia de una mujer que falleció por mala praxis
  5. 5

    La entrevista para sustituir a David Sánchez fue clave para elegir a Miguel Calderón
  6. 6 El Ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso
  7. 7 Otro robo más en Huerta Rosales pone en alerta a los vecinos, que piden mayor vigilancia
  8. 8 Registrado un pequeño temblor cerca de Badajoz
  9. 9

    Visto para sentencia el juicio de Belén Cortés: solo los dos varones siguen acusados del asesinato
  10. 10 Los empleados públicos piden en la calle equiparación salarial y convocatoria de oposiciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dos pizzas extremeñas se cuelan entre las mejores de España: y solo cuestan 16 euros

Dos pizzas extremeñas se cuelan entre las mejores de España: y solo cuestan 16 euros