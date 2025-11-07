El chino donde comen los chinos: un viaje a la cocina asiática más auténtica de Badajoz En pleno Badajoz, un pequeño restaurante sirve los platos que los chinos echan de menos de su país: auténticos, caseros y sin concesiones al paladar occidental

Irene Toribio Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:38

Se ha convertido en un punto de encuentro para la comunidad china que ha hecho de Badajoz su hogar. La cafetería Mao es mucho más que un restaurante: es un pequeño templo de sabores asiáticos donde, por unos instantes, los comensales regresan a su tierra natal a través de platos cargados de raíz, memoria y tradición.

En Mao también puedes comer el clásico pollo al limón y arroz tres delicias, pero aunque se asemeja a la cocina china, no es la auténtica. Lo cierto es que estos platos que encontramos en la mayoría de restaurantes chinos están 'españolizados'. «El pollo al limón en China no se come mucho, es un plato más españolizado, hecho para el gusto de los españoles», nos confiesa Xiayi Mao, trabajador del restaurante e hijo de los dueños, Xiaojun Mao y Shuangfen Chen.

Un rincón de China en Valdepasillas

Vinieron a Badajoz hace ya veinte años para estar cerca de gran parte de su familia, que ya se había trasladado aquí, e hicieron de las calles pacenses su casa. En la avenida María Auxiliadora, donde se levanta esta pequeña cafetería-restaurante, todos los conocen. Allí la comida china es más auténtica, la más auténtica de la zona. «Al principio pensábamos hacer solo comida china auténtica, para los chinos, pero luego los españoles lo fueron viendo, quisieron probar y, con el boca a boca, llegamos hasta este punto», nos cuenta el joven. Y es que además de platos tradicionales como las patas de pollo, la lengua de cerdo, el tendón de ternera, los fideos de fécula o la pasta de arroz, también cuentan con una gran variedad de platos 'españolizados' y hasta tapas 'de pura cepa' como el jamón ibérico.

Xiayi Mao

Juan Chen @cheneats

Juan Chen, vecino de la ciudad, es uno de esos rostros habituales de Mao. Él nos descubrió este pequeño templo de comida asiática gracias a sus redes sociales, donde trata de hacerse un hueco como 'influencer' gastronómico bajo el nombre de 'Cheneats'. «Cuando vengo aquí encuentro una gran diferencia en el sabor. Otros restaurantes chinos de la zona españolizan sus platos porque hay algunos sabores que los españoles no toleran tanto, sabores que no existen aquí», nos explica Juan, que al probar Mao por primera vez consiguió revivir su época en China: «Este sabor, literalmente, es diferente. No sé cómo explicarlo, pero es como que te trae recuerdos. Es volver a China. Este es el sabor chino de verdad», confiesa.

Un sabor diferente, y mucho más potente. Eso es lo que encuentra el cliente que visita Mao y se atreve a probar con la comida china más tradicional. Basta con que un plato toque la mesa para notarlo: el aroma que se desprende ya anuncia que lo que estás a punto de probar no se parece a lo que imaginas. Ni a nada que hubieras probado antes.

Salsas dulces, agrias, picantes, muy picantes…. este restaurante nos recuerda que está la comida que nos sirven en los restaurantes chinos occidentales y la que comen los chinos en China. Y, en la mayoría de los casos, una cosa no tiene nada que ver con la otra.

Uno de los platos que más llaman la atención de su carta es el de las patas de pollo. Las sirven con un aliño muy tradicional que mezcla el dulce, el ácido y el picante y que encuentras en muchas de sus otras recetas. Tampoco pasa desapercibida la ensalada de medusa, la sopa de aleta de tiburón o la ensalada de tendón de ternera. Cada receta es un viaje directo a ese rincón del país asiático donde crecieron sus dueños, un matrimonio originario del sur de China. Allí, Xiaojun Mao y Shuangfen Chen, entre montañas y mercados, aprendieron los secretos de una cocina que honra el sabor auténtico, sin concesiones ni fusiones.

A los fogones se encuentra Xiaojun, el padre de la familia y alma del sabor auténtico que define cada plato. Su especialidad más célebre es el arroz de la casa, una creación propia que, aunque a primera vista recuerde al clásico tres delicias, sorprende por su toque único e inconfundible. A su lado trabaja su mujer, Shuangfen Chen, maestra en la preparación de gyozas caseras que conquistan tanto por su generoso tamaño como por la salsa de soja artesanal que las acompaña.

En Mao, cada bocado cuenta una historia: la del hogar, la memoria y el orgullo de cocinar como se hacía en casa. En las casas chinas, eso sí...

