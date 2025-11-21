HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Preparativos este jueves por la tarde de uno d e los escenarios de la II Feria Agroalimentaria Espiga que organiza Caja Rural de Extremadura. Ángel Márquez

Arranca la Feria Espiga para mostrar el potencial gastronómico de la región

Caja Rural de Extremadura ha programado desde el viernes hasta el lunes en Ifeba un incesante programa de actividades culinarias

J. López-Lago

J. López-Lago

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:32

Un expositor de nueces, otro de perrunillas, varios de vino, de queso, por supuesto de jamón y aceite, también licores de cereza, mermeladas, miel, empresas ... de catering... la relación de empresas relacionadas con la gastronomía extremeña es hoy un apetecible muestrario de lo mejor que da esta tierra y desde este viernes se puede ver, oler y saborear en Ifeba. Esa es la idea de la Feria Agroalimentaria Espiga que organiza Caja Rural de Extremadura por segundo año consecutivo y que quiere proyectar al mundo la calidad de la materia prima que sale del campo extremeño.

