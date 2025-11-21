Arranca la Feria Espiga para mostrar el potencial gastronómico de la región

Un expositor de nueces, otro de perrunillas, varios de vino, de queso, por supuesto de jamón y aceite, también licores de cereza, mermeladas, miel, empresas ... de catering... la relación de empresas relacionadas con la gastronomía extremeña es hoy un apetecible muestrario de lo mejor que da esta tierra y desde este viernes se puede ver, oler y saborear en Ifeba. Esa es la idea de la Feria Agroalimentaria Espiga que organiza Caja Rural de Extremadura por segundo año consecutivo y que quiere proyectar al mundo la calidad de la materia prima que sale del campo extremeño.

Hay 65 stands y 130 empresas mostrando lo mejor que saben hacer para completar un menú que busca la excelencia desde lo propio. Ya lo dijo el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, durante la presentación del miércoles de la feria Espiga: «es un gran escaparate gastronómico de productos extremeño. Nos han solicitado productos de otras regiones, pero esta feria se ha creado para los productos extremeños».

La II Feria Espiga arranca este viernes, sigue el sábado y domingo para todo tipo de público y concluye el lunes con una jornada dedicada a profesionales. Este viernes a las doce será la inauguración, en la que intervendrán los padrinos de esta edición, Toño Pérez (del restaurante cacereño Atrio) y José Pizarro (extremeño con varios restaurantes de éxito en Londres).

Durante los cuatro días la actividad va a ser incesante con propuestas de todo tipo que tratan de hacer pedagogía con productos para cocinar y degustar, ya sea con talleres, catas, mesas redondas, concursos, presentaciones o conferencias donde escuchar experiencias de personas destacadas en el mundo de la gastronomía. Paralelamente, las marcas podrán hacer negocio tratando de vender su producto al exterior, para lo cual hay varios foros, como el stand de Avante, la empresa pública de la Junta de Extremadura, o el de la Cámara de Comercio de Badajoz.

Además de proyectar la excelencia del producto extremeño, Portugal estará presente a través de Sofia Morais Pinto, chef y repostera portuguesa que participará en un coloquio el sábado por la tarde; o el chef Henrique Sa Pessoa, con dos estrellas Michelin y que viene a Badajoz el domingo.

El amplio programa de actividades se desarrollará en espacios diferentes a lo largo de 4.000 metros cuadrados disponibles en Ifeba, superficie que dobla a la del año pasado en lo que pretende ser la gran cita de la gastronomía regional, también entendida como palanca económica que puede impulsar el turismo rural y cultural pues cada vez hay más personas que viajan con el señuelo de un buen restaurante.

Existe el escenario principal, donde el presentador será Phil González; un segundo escenario y un tercero dedicado a las Denominaciones de Origen Protegida (D. O. P.) y productos de Indicación Geográfica Protegida (I. G. P.). Hoy viernes, por ejemplo, habrá a la una de la tarde una presentación y degustación de Torta del Casar, queso de Acehúche, queso de la Serena, queso de Los Ibores y vino Ribera del Guadiana. A continuación habrá un monográfico sobre la miel de Villuercas-Ibores y seguidamente sobre pimentón de la Vera para saber diferenciar las distintas variedades. Más tarde, a las 15.30 horas, se presentará el jamón Dehesa de Extremadura, una hora después se proyectará un vídeo sobre la Cereza del Jerte y a las 17 horas tendrá lugar una presentación y cata de los aceites de Villuercas-Ibores-Jara, Gata-Hurdes y Monterrubio.

Los Premios Espiga

Esta Feria Agroalimentaria será también el marco de los Premios Espiga que cada año concede Caja Rural de Extremadura. Hoy viernes a las 14.30 horas será la entrega de la categoría Quesos D.O.P. Torta del Casar-Quesos Ibores- Queso de La Serena- Queso de Acehúche.

Por otro lado, el domingo a las 12.30 horas se entrega el Premio Espiga Jamón D. O. Dehesa de Extremadura, en el que intervendrán Pepe Rodríguez, chef y presentador de Masterchef, así como Henrique Sa Pessoa, chef portugués con dos estrellas Michelin. Y el lunes durante la mañana será la fase final, con cocineros trabajando en directo, para conocer al ganador del premio Espiga del Concurso Ternera de Extremadura y Cordero de Extremadura.