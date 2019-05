8 de cada 10 extremeños creen que no han alcanzado su propósito profesional Según Adecco, un 18,1% de los extremeños en edad de trabajar considera que sí ha logrado el propósito que se había fijado a nivel laboral en su vida REDACCIÓN Jueves, 9 mayo 2019, 07:52

Según una encuesta de Adecco, 8 de cada 10 extremeños creen que no han alcanzado su propósito profesional. Estos datos, además, arrojan que solo un 18,1% de los extremeños en edad de trabajar considera que sí ha logrado el propósito que se había fijado a nivel laboral en su vida (frente al 23,4% de los españoles que así opina). El resto cree que no lo ha conseguido: un 26,1% piensa que además no lo va a lograr nunca, un 23,4% cree que, aunque no lo ha conseguido, lo hará en el corto plazo, y un 32,4% piensa que podrá alcanzarlo algún día.

Aunque este porcentaje disminuye al 65,9% si a los encuestados en Extremadura se les pregunta por su propósito vital personal: son 2 de cada 3 los que no lo han alcanzado. Ambos aspectos, el personal y el laboral, van estrechamente ligados para ellos pues más de la mitad cree que no se pueden desligar para lograr sus objetivos.

En palabras de Jesús Cubero, director de Marketing y Comunicación de Adecco: «esta campaña supone el reposicionamiento de nuestra marca a largo plazo, tras meses de estudio en los que hemos encontrado que el territorio de comunicación que más se asemeja a nuestro ADN y a lo que esperan de nosotros nuestros clientes y candidatos es El Propósito. Tenemos un doble propósito para hacer que los demás puedan alcanzar el suyo: internamente con nuestros trabajadores a quienes tratamos de cuidar y proporcionar un entorno de trabajo con el que se sientan realizados y valorados, y externamente con la sociedad, ayudando a las personas a encontrar un empleo, siendo conscientes de que el trabajo es uno de los principales motores que conecta a las personas con sus propósitos vitales».