Educación aumenta a 258 el número de profesores que reforzarán las plantillas

Lunes, 1 julio 2019

La Consejería de Educación y Empleo contratará 258 nuevos profesores para el curso 2019-2020, derivado fundamentalmente de la reducción de la jornada lectiva de 19 a 18 horas, con lo que la plantilla funcional, que es la que garantiza que se cubran las necesidades reales, será de unos 15.500 docentes.

Así lo señaló la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, tras la reunión de la comisión sectorial celebrada la pasada semana en Mérida y en la que destacó el esfuerzo que supone para la Junta.

Gutiérrez indicó que este saldo positivo deriva de los 300 profesores que se necesitarían en Secundaria por la reducción de la jornada lectiva, menos los 42 que hay que restar en Primaria, por el menor número de alumnos, lo que obliga a ir adaptando las plantillas.

De los 230 que se destinarán a cubrir las necesidades en Educación Secundaria para alcanzar el compromiso con los sindicatos tras la reducción de la jornada lectiva de 19 a 18 horas, 40 estarán destinados a nuevos grupos, en Secundaria y Bachillerato, y 30 más irán a las nuevas enseñanzas como escuelas oficiales de idiomas, formación profesional o conservatorios.

La titular de Educación también recordó que la propuesta técnica de la inspección es que en Primaria se redujese el número de profesores en 90, pero tras valoración en la mesa se han reducido en 42, lo que pone de manifiesto la apuesta por los centros rurales.

En relación a la petición de los sindicatos para que los mayores de 55 años también puedan reducir sus horas lectivas, Gutiérrez aseveró que el acuerdo para este año era el cumplimiento de las 18 horas, pero en el caso de los mayores de 55 años, aunque está incluido no tenía fecha fijada.

Añadió que a la consejería le hubiera gustado llevarlo a cabo este curso, pero con el crecimiento de personal y su coste –16,5 millones de euros– no ha sido posible, además de que estaba condicionado a que hubiese Presupuestos Generales del Estado.

No obstante, agregó que el acuerdo se puede llevar a cabo si no hay crecimiento de personal en Primaria y la Junta no renuncia a este objetivo, por lo que a partir de octubre volverán a sentarse con los sindicatos para repasar y analizar el acuerdo y lo que está pendiente.

Por su parte, la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT Extremadura (FeSP-UGT) manifestó en la Mesa Sectorial de Educación su intención de no negociar las plantillas funcionales docentes para el curso 2019/2020 hasta que no se tenga en cuenta en los centros el aumento de plantilla que conllevaría la reducción horaria para mayores de 55 años.

Peticiones

Por tanto, como explicó, el sindicato se ha limitado por responsabilidad y apoyo, a las peticiones realizadas por los equipos directivos, a transmitir las propuestas y necesidades de aumentar la dotación de profesorado que le han llegado por parte de algunos centros educativos.

Así, la federación recordó que la administración se comprometió a cubrir con personal docente el derecho a la reducción dos horas lectivas para los docentes de mayor edad de los centros y señaló que habría que contemplar un número de profesores muy superior al que la administración ha llevado en su planificación educativa.

Cabe destacar que el sindicato UGT también reclamó que la Consejería de Educación y Empleo reconsidere esta decisión de «no incrementar las plantillas» porque se puede interpretar como una «medida disuasoria» a la hora de disfrutar de este derecho y destacó que en Extremadura se tiene una «oportunidad histórica de revertir con gestos y no con palabras los recortes creando plazas estables en los centros educativos».