Educación contratará a 200 docentes Reunión de la Mesa Técnica de Educación en Mérida. :: J. M. ROMERO Los sindicatos critican que el próximo curso no se cumplirá con la rebaja de carga lectiva para los mayores de 55 años REDACCIÓN MÉRIDA. Sábado, 22 junio 2019, 07:31

La Consejería de Educación y Empleo contratará el próximo curso a 200 profesores para poder llevar a cabo la reducción de 20 a 18 horas lectivas en Secundaria. El curso que termina cuenta con unos 7.600 docentes, que este año ya se han beneficiado de la rebaja a 19 horas de clase a la semana.

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, junto al secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, y la directora general de Personal Docente, Heliodora Burgos, trasladaron este miércoles esta medida a los sindicatos en la reunión de la Mesa Técnica.

La consejera de Educación y Empleo señaló que otra de las medidas pendientes, la reducción de dos horas lectivas adicionales para los docentes de Secundaria mayores de 55 años, solo se va poder implementar en los casos en los que no suponga un incremento del profesorado, como se está haciendo en Primaria.

La Junta afirma que la reducción para mayores de 55 años depende de los Presupuestos del Estado

Gutiérrez explicó que un incremento de personal supondría una inversión de 5,5 millones de euros adicionales, de los que la Junta no puede disponer sin los nuevos Presupuestos Generales del Estado.

La consejera afirmó que la medida no estaba cerrada para el curso 2019-2020, pero reconoció que en su momento afirmó que Educación quería aprobarla para el próximo curso. «Teniendo en cuenta que el acuerdo general siempre ha estado condicionado a los Presupuestos Generales del Estado, esta medida como tal no se puede llevar a cabo, pero sí podemos llevar a cabo la reducción de las horas lectivas tal y como se ha hecho en Primaria: sin aumento de profesorado, siempre que no supusiera un aumento de personal», expuso. Según dijo, la prioridad será la recuperación de las 18 horas lectivas.

En cualquier caso, aseguró que la rebaja de la carga de clase para los mayores de 55 años sigue siendo un compromiso de la Junta que «vamos a abordar en el inicio del próximo curso, junto con el resto de los acuerdos que se pactaron con las fuerzas sindicales, como las licencias y permisos por estudio y otras cuestiones».

Decepción sindical

Los sindicatos con representación en la mesa técnica criticaron que no se vaya a implantar la rebaja horaria para los mayores de 55 años, según recoge Efe.

La presidenta del sector de Educación de CSIF Extremadura, Mercedes Barrado, expuso al término de la reunión que el incumplimiento de esa promesa va a ser «un jarro de agua fría» para los docentes y afirmó que van a trabajar para revertir esta situación.

El secretario general de PIDE, José Manuel Chapado, explicó que la estructura de un centro de Secundaria o de una Escuela de Idiomas «no tienen nada que ver» con la de un colegio, donde sí puede aplicarse la medida sin coste adicional porque existe personal de apoyo que permite la reducción lectiva a un maestro mayor de 55 años.

El secretario regional de la Federación de Enseñanza de CC OO, Francisco Jiménez, reconoció su decepción por que no se cumpla el acuerdo firmado y habló de discriminación al no reconocer este derecho al conjunto de los docentes y al cargar las horas que se reconozcan sobre el resto de compañeros.

Eva María González, del sector de Enseñanza de FeSP-UGT, afirmó que «los acuerdos están para cumplirlos» y recalcó que su sindicato fue el único que emprendió una campaña de recogida de firmas, con 1.363 recabadas, como «medida de presión» para que esta medida se llevara a cabo.

Por su parte, Anpe Extremadura mostró su protesta por un compromiso anunciado e incumplido y exige que «se haga efectivo este derecho a la mayor celeridad posible teniendo en cuenta las expectativas creadas y el profundo malestar originado entre el colectivo».