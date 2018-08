«Los padres muchas veces luchan por la igualdad entre los niños, pero la sociedad les empuja a lo contrario» Barroso, en su despacho. / Cedida Laura Barroso ha logrado poner en marcha su empresa de diseño de moda infantil llamada 'Diversity' gracias a la ayuda de la EOI FERNANDO GASTÓN Don Benito Jueves, 9 agosto 2018, 07:44

La Escuela de Organización Industrial continúa asesorando a los emprendedores extremeños para que consigan sacarle el máximo rendimiento a su negocio. Gracias al asesoramiento de Don Benito, Laura Barroso ha logrado poner en marcha su proyecto de diseño de moda.

La joven empresaria se ha propuesto crear una colección de ropa infantil cuya principal característica es que es unisex. «En el proyecto colabora más gente, aunque lo llevo yo sola. Está todavía en curso pero quiero fomentar la igualdad desde los niños», argumenta Barroso.

A la conclusión de que a la sociedad le hace falta una acción de este tipo, llegó escuchando a los más pequeños de su propia familia. «La información la he recibido por parte de mi propia familia. Él tenía asumido que el rosa era para las niñas y el azul para los niños, y con algunos juguetes pasaba lo mismo», explica la empresaria. En el asesoramiento de la EOI han titulado este proyecto como 'Diversity'. Además de la igualdad, busca también que los niños elijan su camino a través de la ropa.

La elección más importante que tienen que tomar los niños sobre su vida es si se sienten masculinos, femeninos o directamente de ningún género. El entorno juega en contra de esta elección. «Los padres muchas veces luchan por la igualdad pero la sociedad les empuja a lo contrario».

Separación de sexos

Llama la atención que niños tan pequeños (hablamos de unos cinco o seis años) tengan claro desde tan pronto la separación de sexos. «Además estos tópicos limitan más a las mujeres», apuntilla la creadora de 'Diversity'.

Laura Barroso es pionera en la región en cuanto a paridad infantil se refiere. «Sobre igualdad todavía hay que hacer mucho. He encontrado alguna marca a nivel nacional que hace esto, pero no lo tiene muy desarrollado. En Extremadura no he encontrado nada», explica.

Para vender sus productos, quiere hacerlo a través de internet. «El modo de venta será inicialmente online para que los clientes tengan acceso así las 24 horas del día, y si más tarde además tuviera puntos de venta físicos, pues mejor», afirma la emprendedora.

Para realizar este proyecto, el asesoramiento de la EOI ha sido fundamental. «Ayuda a saber por donde tirar, puesto que me ha dado pautas para seguir avanzando».