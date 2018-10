«Cuando conocí la relación entre estilo de vida y salud decidí compartirlo y ayudar a la gente» María Corbalán ofrece las claves para abordar una vida saludable de una forma sencilla. / HOY Esta dietista extremeña aboga por una dieta con predominancia de vegetales y alimentos reales en nuestro plato ALBA BARANDA Miércoles, 17 octubre 2018, 17:19

María Corbalán es una dietista y coach de salud que no pierde la sonrisa. Ofrece sus servicios en una consulta, pero también a través de una bonita y cuidada página web. Tras su paso por la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Trujillo promueve un estilo de vida saludable de una manera fácil y sencilla. Ahora, su nombre se ha convertido en su marca.

¿Cómo surge la marca María Corbalán?

La marca surge de la necesidad personal de ayudar a otras personas a conseguir y mantener un estilo de vida saludable que dure para siempre.

¿De dónde nace su pasión por la alimentación?

Mi pasión nace al hacer un cambio de alimentación que mejora mi salud, esto me lleva a investigar aún más la importancia que tiene no solo una comida sana sino un estilo de vida saludable. Cuando conocí la relación tan directa entre el estilo de vida y la salud necesitaba compartirlo y ayudar a otras personas a conseguirlo.

¿Cómo valora el paso por la EOI? ¿En qué le ha ayudado?

El paso por la EOI me ha ayudado a ver mis capacidades como profesional y a usar otros canales para llegar a más personas. En la EOI tenemos clases de comunicación, de marketing online, de marca personal, de finanzas… Y todo esto me ha dado una visión mucho más amplia para llegar a más personas y conseguir mis objetivos profesionales.

¿Tiene consulta física u online?

Ambas, actualmente compagino la consulta online con mi consulta presencial en el Espacio Saludable Ana's, en Logrosán. Además espero pronto lanzar una escuela online donde poder aprender las bases de una alimentación y vida saludable.

¿Qué es una dietista integrativa?

Es una dietista que tiene en cuenta muchos más factores, además de la alimentación, a la hora de mejorar la salud de las personas. El estilo de vida, el contacto con el sol, el estrés y el bienestar emocional son, por ejemplo, otros aspectos a tener en cuenta si queremos ayudar de verdad a una persona.

¿Hay cada vez más trastornos alimenticios o intolerancias? ¿A qué se debe?

En cuanto a los trastornos alimenticios, cada vez hay más personas que usan la alimentación como una vía de escape. Si tenemos ansiedad, si hemos tenido una discusión con nuestro jefe o si hemos tenido un problema en casa, por ejemplo, muchos de nosotros recurrimos a la comida, es lo que llamamos «el hambre emocional», en muchos casos comemos sin hambre y realmente lo hacemos porque en ese momento la comida nos sirve para evadir el problema de forma momentánea.

Un profesor de la EOI de Trujillo en tutoría con María Corbalán. / HOY

Con respecto a las intolerancias alimentarias, pueden haber varias causas por las que su número ha aumentado, pero se baraja la hipótesis de una higiene excesiva, lo cual disminuye la variedad de bacterias presentes en nuestra microbiota (flora) intestinal y eso desencadenaría una menor tolerancia a ciertas sustancias susceptibles de producir alergias e intolerancias. En un estudio se vio que aquellos niños que en casa no tienen lavavajillas, y en su lugar se lavan los platos con esponja, tienen menos alergias de adultos. Esto se puede deber a que el lavavajillas esteriliza casi por completo los utensilios y por tanto los niños entran en contacto con una menor variedad de bacterias.

¿Es saludable prescindir del consumo de animales? ¿Y los lácteos, son prescindibles?

Se puede llevar una dieta vegetariana o vegana y que contenga todos los nutrientes necesarios para nuestra salud, aunque es cierto que se tiene que tener muy en cuenta la combinación correcta de alimentos para obtener todas las proteínas necesarias. Igualmente todas aquellas personas que lleven este tipo de alimentación deberían de suplementarse con la vitamina B12, ya que no se consiguen cantidades suficiente comiendo solamente alimentos de origen animal como los huevos y lácteos.

En cuanto a los lácteos, en este tema siempre habrá dos bandos, aquellos que estén muy a favor de los lácteos y aquellos que estén en contra de ellos. Lo cierto es que no hay alimentos imprescindibles y los lácteos tampoco los son, aunque pasa algo parecido que con la dieta vegetariana, si quieres llevar una alimentación sin lácteos deberás buscar otras fuentes ricas en calcio como puede ser el brócoli, el sésamo, las sardinas o los garbanzos.

¿Qué es el 'Reto Come Sano, Come Paleo'?

Es un reto que organicé y que duró 21 días en el que más de 15 profesionales compartimos un menú con desayuno, comida y cena, siguiendo los principios de la nutrición evolutiva, más conocida como «dieta paleo». En el reto las personas recibieron un menú semanal durante tres semanas, así como la lista de la compra y las recetas de todos los platos del menú.

El impacto que tuvo el reto fue impresionante, se apuntaron cerca de 3.700 personas, y muchas de ellas me escribieron personalmente para darme las gracias y para contarme los grandes cambios que habían notado en su salud (¡y en su peso!) solamente con un cambio de alimentación de 21 días.

¿Está la salud relacionada con la alimentación?

Por supuesto que sí, actualmente nuestra alimentación se basa en productos comestibles no en comida de verdad. En lugar de basar nuestra alimentación en verduras, frutas y proteínas de calidad comemos productos procesados, con azúcares y aceites refinados. Esto al final acaba provocando las típicas patologías occidentales como obesidad, hipercolesterolemia, diabetes, etcétera.

Afortunadamente aún quedan algunas sociedades en el planeta que no han introducido productos procesados en su alimentación y mantienen un estilo de vida saludable. El estudio de estas sociedades muestra que no padecen las patologías que vemos hoy tan habituales en nuestras poblaciones. Esto nos da una pista de lo que significa llevar una alimentación saludable: No bases tu alimentación en productos sino en alimentos, predominando siempre verduras y frutas.

¿Se podrían evitar fármacos con una buena alimentación?

Sí, con algunos matices. No podemos olvidar que la medicina ha sido un gran aporte a la salud, pero es cierto que podríamos prevenir muchas patologías, y por tanto fármacos, con un buen estilo de vida y alimentación.

¿Cuáles son los objetivos de María Corbalán?

Mi objetivo es ayudar a muchas personas a mejorar su alimentación y estilo de vida para poder así mejorar su salud.

¿Realiza labor divulgativa?

Sí, además de estar presente en mis redes sociales compartiendo información sobre alimentación saludable he realizado varias charlas en ayuntamientos y colegios para concienciar sobre la importancia de comer más sano. Actualmente tengo previsto impartir charlas y talleres donde algunos ayuntamientos se han puesto en contacto conmigo para hacer esta labor divulgativa. Esto demuestra, sin duda, que cada vez hay más conciencia sobre la importancia de una alimentación saludable.