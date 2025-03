Yolanda Díaz quiere «una transición ecológica justa» para Extremadura

«No te preocupes solo por los pobres, también por la clase media»

La calle John Lennon de Mérida era una larga cola de gente de izquierdas este domingo a mediodía. La mayoría eran integrantes de listas de Podemos o gente muy afín ya convencida, por eso se veía alguna bandera republicana y mucho complemento morado. En un extremo, la primera de la fila entusiasmada con ver a Yolanda Díaz, estaba Conchi Maestre, ama de casa toda su vida que a sus 79 años había venido con su marido Antonio desde Badajoz al acto de Unidas por Extremadura. «Siempre fuimos del PSOE, pero cuando apareció Podemos nos hicimos de Podemos porque siempre fuimos de izquierdas en casa. Ahora nos preocupa la sanidad pública porque mi marido está mal del pie y no lo atienden como merece (...) Mi apuesta es Yolanda Díaz, me encanta, pero le diría que no solo se preocupe por los pobres, que también tenga en cuenta a las clases medias, que somos los que cotizamos». No muy lejos estaba Rafael Cruz, un militante de Montijo que se había hecho una camiseta con el cartel del acto incluidas las fotos de los intervinientes. No quiere divisiones en la izquierda. Su mensaje lo llevaba a la espalda, donde jugaba con la sintaxis para expresar: «Unidas podemos consumar un frente amplio».