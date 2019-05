¡Que no venga Pablo Casado!

Son citas electorales distintas, cierto es, pero los resultados del 28-A han metido el miedo en el cuerpo a más de uno. Y la cosa tiene su lógica, claro. Es por eso que si en otras campañas los candidatos autonómicos y locales de turno esperaban como agua de mayo, y nunca mejor dicho, que los grandes líderes, los nacionales, eligieran su comunidad, su ciudad o su pueblo para hablar a los vecinos, y así aprovechar su fama y tirón en la recogida de votos, ahora se desea más bien, en algunos casos, que las visitas no lleguen. A buen seguro habrá algunos que estén cruzando los dedos para que esta vez no les toque a ellos, que en el reparto de los viajes del líder su región, su ciudad o su pueblo desaparezcan directamente del mapa.

Especialmente los candidatos del PP, después de la debacle electoral. Es normal que Fragoso en Badajoz o Pizarro en Plasencia, por ejemplo, prefieran una campaña en solitario, marcas propias y conocidas, con tirón en sus ciudades, en lugar de unas siglas tocadas y un líder casi hundido. De hecho, hasta la propia dirección nacional del PP parece haber acordado dejar a sus candidatos batirse el cobre en solitario y renunciar, en la medida de lo posible al menos, a hacer un acompañamiento que igual resta más que suma. Porque aunque la elección de un alcalde poco tiene que ver con la del presidente de un país, y los ciudadanos miran y buscan a la persona más que a las siglas cuando depositan el voto en unos comicios municipales, es mejor no correr riesgos. Así que ¡que no venga Casado! estarán pidiendo.

Sobre todo cuando, claro está también, Rivera o Arrimadas no son los candidatos a los que eligen ahora los extremeños –tienen otros nombres y rostros menos conocidos–, y el miedo a Vox se ha quedado, después de todo, en un susto. Y esto, tal vez, incluso a pesar de lo que vaticinan las encuestas, pudiera modificar el tablero regional porque, quizás, el interés por emitir un voto útil, que marcó en cierta medida las elecciones generales, haya perdido fuelle. Vox reclamó el voto entonces para defender España y, aunque 24 diputados del tirón no son cosa menor, muchos optaron más bien por el voto útil que defendiera a España de Vox.

Pero ahora no se vota en defensa del país. Por eso, nada está hecho ni decidido. Por eso, el interés generado, y confirmado en la participación de las generales, sigue casi intacto para el 26 de mayo, al menos en muchas ciudades y pueblos de Extremadura, porque ahora toca elegir a gobernantes autonómicos y municipales, y los intereses en juego son otros. No conviene ni que unos se hundan ni que otros se relajen, porque esto acaba de empezar y el partido hay que jugarlo. Basta con recordar lo ocurrido en las dos semifinales de la Champions para tener claro que, hasta que el árbitro no pita, el partido sigue.