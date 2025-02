Vara no tiene sucesor de consenso

Ana B. Hernández Domingo, 9 de julio 2023, 07:38 Comenta Compartir

Al secretario general del PSOE, Guillermo Fernández Vara, le gustaría «un candidato de consenso» que evitara unas primarias para elegir a su sucesor. Una opinión que comparten muchos en el partido, conscientes de que unas elecciones internas pueden dejar heridas cuya cicatrización no siempre es fácil.

Pero a día de hoy, con la sucesión sobre la mesa de quien desde 2008 es el líder indiscutible de los socialistas extremeños, las primarias son un escenario que muchos contemplan. «Porque forman parte del funcionamiento del PSOE», dicen unos, y porque aunque nadie discute que será Fernández Vara quien liderará su sucesión, «es más complicado hacerlo cuando se ha perdido poder», opinan otros.

Los resultados del 28-M, aun siendo el PSOE el partido más votado, le han dejado fuera del Gobierno regional y han motivado la salida del presidente de la política extremeña.

Guillermo Fernández Vara ha repetido esta semana lo que ya anunció antes de las elecciones, que si no gobernaba no lideraría la oposición en la Asamblea y que convocaría un congreso extraordinario para dar paso a una nueva dirección al frente del partido. Una declaración que nada tiene que ver con su marcha o no de la política, que aún no ha decidido y que dependerá en gran medida del resultado de los socialistas españoles el 23-J, «de lo que le convenga al partido en función de ese resultado, de si gobierna o no el PSOE», aseguran quienes le conocen.

Esa decisión le puede llevar a Madrid como senador por designación autonómica. Si fuera así, Guillermo Fernández Vara continuaría los próximos cuatro años en el Parlamento regional, porque es incompatible ser senador autonómico y no diputado en la Asamblea. Pero nada cambiaría su decisión de no liderar ni la oposición ni al PSOE.

En la Cámara cedería la Presidencia del grupo parlamentario que ostenta en la actualidad, y en el partido se iría a un congreso que se celebraría en otoño pero que, en función también del 23-J, podría retrasarse. «Si Pedro Sánchez no gobierna, lo normal es celebrar un congreso federal para elegir a su sustituto antes, por lo que los regionales vendrían después».

Pero sea antes o después, el escenario más probable en estos momentos, son las primarias. Y son dos los hombres que aparecen en todas las quinielas para disputarlas, aunque ninguno de ellos se ha postulado de manera pública para ser el sucesor de Guillermo Fernández Vara. Son el alcalde de Villanueva de la Serena y presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y el vicepresidente en funciones y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.

Ambos, más allá de que sean o no quienes finalmente se pudieran enfrentar en unas primarias, representan a las dos facciones o sensibilidades que están emergiendo tras constatarse que el tiempo de Fernández Vara en Extremadura ha finalizado.

Ampliar Miguel Ángel Gallardo, alcalde de Villanueva y presidente de la Diputación pacense. HOY

Gallardo cuenta en su haber con el respaldo que dan las urnas. Suma seis mayorías absolutas como primer edil de Villanueva de la Serena y, sin el visto bueno mayoritario del partido, ha logrado volver a ser por tercera vez presidente de la Diputación pacense.

No es el caso de José María Vergeles. Pero la relevancia lograda por el consejero de Sanidad en una legislatura marcada por la pandemia refuerzan la opción de un hombre con mucha experiencia en la gestión, preparado y con mano izquierda para la negociación. Un político valorado por una amplia parte del PSOE de Extremadura.

Uno y otro representan las dos sensibilidades más extendidas que hay en el partido, aunque no las únicas, y que hasta el momento se han mantenido unidas en torno a Guillermo Fernández Vara. El poder de cada una está por determinarse, pero son más los que consideran que Gallardo «cuenta con más parroquia» o, lo que es lo mismo, con más respaldo entre alcaldes y militantes de la provincia pacense, por otro lado con mayor peso en cualquier votación interna que la cacereña por número de población.

Su respaldo, además, creen también que ha crecido «por la pinza con Antonio Rodríguez Osuna», que la dirección del partido constató tras la fatídica noche electoral, pero que se ha escenificado recientemente con la designación de la número 2 de Mérida, Carmen Yáñez, como vicepresidenta segunda de la Diputación de Badajoz.

«Es un aviso a navegantes», dicen fuentes del PSOE, «porque pone de manifiesto que ambos están unidos ahora» y que, por tanto, tendrán mucho peso, con o sin primarias, en la elección del próximo secretario general.

La bicefalia a escena

Pero en el otro lado de la balanza el peso tampoco es menor. «Es el que representan a día de hoy Vergeles y el secretario provincial de Badajoz, Rafael Lemus», detallan fuentes del PSOE. «Por eso, si hay primarias, habrá sin ninguna duda partido», dejan claro. «Porque los que votan son los militantes y los aparatos también tienen mucho tirón».

Ampliar José María Vergeles, vicepresidente y consejero de Sanidad en funciones. HOY

No obstante, ambas partes no reniegan de lograr un acuerdo y por eso todavía no se descarta que desde ambos lados se trabaje en favor del consenso que quiere Vara. Algunos dentro del partido confían, además, en que tenga nombre de mujer. «Es preciso buscar un perfil acorde con los nuevos tiempos», dicen quienes defienden esta opción. «Porque aquí no se trata solo de liderar el partido, sino de batallar por recuperar la Junta».

Tal vez por eso, y aunque en el PSOE aseguran que en estos momentos las fuerzas están centradas en ganar el 23-J y en apoyar hasta el final a Fernández Vara, «a quien sigue siendo nuestro secretario general y se merece nuestro máximo respeto», en las quinielas se incluyen también nombres de mujeres.

A día de hoy uno destaca por encima de todos. Es el de Blanca Martín, la presidenta del PSOE y por tercera vez consecutiva de la Asamblea. «Conoce el partido, su figura es valorada en Badajoz y en Cáceres, está formada, es política, sabe debatir y comunicar», destacan sus compañeros. «Pero solo dará el paso si se lo piden, por su lealtad a Vara y a la formación», dicen.

También entra en las quinielas Soraya Vega, quien como portavoz del grupo parlamentario tendrá un papel destacado en la legislatura. Hay quienes creen que le falta trayectoria para asumir la Secretaría General del PSOE, pero que con cuatro años por delante en la batalla parlamentaria podría preparase para luchar contra María Guardiola en 2027. Porque, «aunque en el PSOE no hay cultura de ello ni mucho menos», también están los que consideran que cabría estudiar la posibilidad de que quien lidere el partido y pelee por el Gobierno regional sean personas diferentes.

«Y después está, claro, el mirlo blanco. Pedro Sánchez o María Guardiola son ejemplo de ello y en un escenario tan cambiante como el que vivimos, todo es posible». Alguien con el que no se cuenta ahora, pero que puede ser el triunfador final.

Temas

Extremadura 24M

Comenta Reporta un error