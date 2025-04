Urnas, cabinas, sobres,... vuelta a empezar con la logística

J. López-Lago Domingo, 4 de junio 2023, 20:44 Comenta Compartir

Una semana después de votar, miles de urnas y cabinas electorales siguen almacenadas en los colegios electorales. Sobre todo este material se cierne la incertidumbre de si volverán a sus almacenes hasta que haya que volver a sacarlas de cara a las elecciones generales del 23 de julio, o se quedan de momento donde están. En un colegio de Badajoz, el Segura Covarsí, que hizo de sede electoral el 28 de mayo, los alumnos ven las cabinas a diario por las zonas comunes. «Todo el material suele llegar una semana antes del día de votar y se lo llevan una semana después. Cumpliendo con el principio de custodia, vigilancia y conservación, las urnas las tenemos bajo llave en un cuarto que ha quedado por ahora inutilizado, pero por suerte no representa mayor problema en nuestro colegio. Las cabinas, siete en total, están todavía por ahí en el pasillo de entrada o arrinconadas en el gimnasio. No sé si nos pedirán dejarlas todas aquí porque hay elecciones otra vez y apenas quedan veinte día de clase, no hemos recibido ninguna comunicación oficial todavía. Lo que no sé es si otros centros podrán tener ese mismo material repartido», relataba este jueves Ángel González, director de este colegio pacense.

Urnas, cabinas, papeletas, sobres, comunicaciones,... la logística que mueven unas elecciones arrojaron para el pasado domingo unas cifras abultadísimas: 4.251 urnas, 1.981 cabinas, 1.840.000 sobres y más de 15 millones de papeletas entre listas autonómicas y municipales solo en Extremadura. Esta última cifra se reducirá en las generales, pero que sigue siendo un desafío tener a punto las nuevas papeletas en los plazos legales.

«Lo lógico –cuentan desde la Delegación del Gobierno, que ha coordinado gran parte de la intendencia del último proceso electoral– es que se intente que las cabinas se queden donde están, en los colegios electorales (792 locales diseminados por Extremadura para 1.417 mesas electorales)». En cambio, creen que las urnas deben volver a los almacenes que los ayuntamientos (como parte de la administración electoral) tienen para este fin. Este lugar municipal es donde duermen entre elección y elección, periodos que normalmente duran cuatro años hasta que seis meses antes se revisan para comprobar si faltan o siguen en buen estado.

Al contrario que las cabinas, las urnas hay que revisarlas y precintarlas antes de que vuelvan a ser usadas, por lo que sería más práctico recopilarlas todas para afrontar este proceso que tenerlas dispersas por las sedes electorales, apuntan desde la Delegación del Gobierno, donde señalan que esta competencia es de cada ayuntamiento, y no es lo mismo un municipio grande con mucho material disperso por los colegios que uno pequeño.

Fuentes del Ayuntamiento de Mérida, por ejemplo, donde mueven 73 meses electorales, opinan que dejar las cabinas en las sedes donde votó hace una semana es más práctico, no así las urnas, siempre que los responsables de las sedes estén de acuerdo en guardar esas cabinas hasta el 23-J, por lo que entienden que habrá directores de colegios que necesitarán despejar su centro escolar para poder concluir el curso con normalidad.

Los pueblos pequeños no tienen ese problema. Jesús Fernández, por ejemplo, es alcalde de Cañas del Castillo, con un censo electoral de en torno a 400 personas. Usan dos urnas y una cabina que guardan en la Casa de Cultura de Roturas, la pedanía más grande de las tres que tiene el municipio. «Allí se guardan todo el año y cuando toca votar se sacan, no hay mayor problema», señala el primer edil.

La novedad: voto por correo

Pero hay más tarea. A efectos organizativos son los secretarios de los ayuntamientos los delegados ante cada junta electoral para hacer los sorteos de quienes integrarán las juntas electorales y las comunicaciones posteriores a las personas para que participen el 23 de julio en el escrutinio.

Las papeletas y sobres, actas y liquidaciones relativas al dinero que perciben los ciudadanos que estuvieron en las mesas o el personal de la administración que recogió datos de participación, entre otras funciones, es tarea de la Delegación del Gobierno. En cuanto al material impreso, se encarga a papelerías e imprentas, lo cual sale a concurso. Ahora, ante el adelanto electoral anunciado el martes pasado, están obligados a acelerar este proceso por procedimientos abreviados tan pronto como permita la ley cuando todavía están liquidando todo lo relativo al 28-M, apuntan con cierto desasosiego desde la Delegación del Gobierno.

La parte positiva, añaden, es que aunque el personal está cansado tras poner todo a punto para unos comicios, al menos conservan la inercia y tienen fresca la experiencia para desarrollar otras elecciones. La novedad esta vez, intuyen, es que se disparará el voto por correo y esto obliga a preparar material suficiente para esta alternativa.

«Aquí no se pueden hacer actos al aire libre a mediados de julio» Entre el 28 de mayo y el 23 de julio van a transcurrir 56 días. Y entre la última votación y el inicio de la próxima campaña electoral habrán pasado 41 días. Esto obliga a los partidos a reactivarse tras unas últimas semanas agotadoras. Según explican desde el PSOE, la principal diferencia es que de las elecciones las autonómicas se encargan los comités regionales, pero las generales las canalizan las direcciones provinciales debido a que se elige por circunscripciones provinciales. En el PSOE serán las ejecutivas provinciales las que organicen los actos y la agenda de campaña de los candidatos siempre de la mano de Ferraz, no como en las autonómicas y municipales, donde existe mayor autonomía. Se refieren a elegir eslóganes, programas de mano e imágenes. «Desde la sede regional la logística en Extremadura será más de movilización de cara a esos actos que de organización», apuntan fuentes del partido, que añaden otro detalle: «en Extremadura no se pueden hacer actos al aire libre a mediados de julio».

