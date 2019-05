El PP resucita su marca El logotipo de la formación, a derecha e izquierda del escenario de ayer en Cáceres, y también en la pantalla y el atril. :: jorge rey El primer plano sigue siendo para Monago, pero el partido rescata ahora los símbolos que ocultó en 2015 ANTONIO J. ARMERO Cáceres Sábado, 11 mayo 2019, 08:50

Hace cuatro años, el presidente de la Junta de Extremadura y candidato a la reelección José Antonio Monago presentó su programa electoral con los pies en el centro de un círculo con los colores de la bandera extremeña y flanqueado por dos motos Vespa. Lo hizo en el palacio de congresos de Mérida, decorado para la ocasión con diez fotografías suyas 'warholizadas', repartidas por varias estancias. La puesta en escena obligaba a escudriñar por los cuatro puntos cardinales para encontrar el logotipo del PP. La música que acompañó ese primer día de campaña no fue el himno del partido, sino dos canciones creadas para la ocasión y que no dejarían de sonar durante las semanas siguientes: 'Ni un paso atrás' y 'Extremadura, nuestra única doctrina', esta última un rap. Tras el acto, el líder posó para la prensa al volante de un Citroën dos caballos pintado de verde, blanco y negro. Bien, esto fue el 8 de mayo de 2015.

Ayer, 10 de mayo de 2019, ni Citroën vintage ni Vespas ni Warhol ni bandera redonda ni estética pop ni experimentos musicales. Ayer, Monago, aspirante a repetir el éxito electoral del año 2011 y desplazar al socialista Fernández Vara al frente del Gobierno autonómico, presentó su programa electoral en Cáceres. Lo hizo en Aralia (lo que media vida fue el complejo hotelero Álvarez, al pie de la carretera N-630, junto al estadio de fútbol), en un escenario en el que las siglas del PP aparecían por quintuplicado: a la derecha, a la izquierda, en el atril, en la pantalla que había tras él y coronando la 'o' última de las letras de poliexpán con el nombre del candidato.

Está ahí ese apellido gigante porque Monago mantiene el primer plano. Su nombre y su foto ocuparon ayer un espacio principal en el escenario porque él, que es el candidato, sigue siendo el protagonista principal. Pero las siglas que el partido -o quizás sea más riguroso decir Iván Redondo, entonces sombra de Monago y ahora sombra del socialista Pedro Sánchez, presidente del Gobierno- escondió hace cuatro años, han resucitado. Con normalidad. De hecho, al inicio y al final del acto sonó el himno del partido, aunque en una versión modernizada.

En lo estético, la estrategia parece clara: Monago sigue siendo Monago, pero la marca PP ya no se esconde. Y en cuanto al fondo, el líder de la oposición ya ofreció ayer algunas pinceladas de lo que seguramente iremos escuchando de aquí al domingo día 26. Tres ideas apuntan a ser el motor del discurso político de los populares para esta campaña: los jóvenes se van, los pueblos se vacían y los negocios cierran. Así es la Extremadura con los socialistas en el poder, dijo ayer Monago, al que precedieron en el atril Rafael Mateos (candidato a alcalde de Cáceres) y Cristina Teniente, que fue vicepresidenta en la legislatura 2011-2015 y ahora va de número dos por Cáceres. «Tuve el privilegio de trabajar con él cuatro años y siempre digo que es el mejor presidente que ha tenido Extremadura», afirmó ayer Teniente en un intervención breve, como lo fue también la de Mateos.

Todo, de hecho, fue más bien breve. El acto duró cincuenta minutos, y asistieron a él un centenar de personas, que eran más o menos las sillas que había. En la primera fila estaban los más cercanos a Monago casi desde que cogió las riendas del partido en la comunidad autónoma. Esto es: Fernando Manzano, Juan Parejo, Luis Alfonso Hernández Carrón y Cristina Teniente. Junto a ellos se sentó también Elena Nevado. Y al lado, Gema Cortés, Rafael Mateos y Laureano León.

No acudieron algunos alcaldes de localidades importantes, si bien hay que tener en cuenta que el acto no era un mitin sino la presentación del programa, y que los candidatos municipales están convocados mañana en Mérida a un acto en principio de mayor calado electoral. Se vio ayer a un Monago contenido, sin histrionismos, aunque también bromista. «¿Hoy no es tu santo, Damián -dijo dirigiéndose al exdiputado regionalista Damián Beneyto, ahora en las filas del PP-. ¿No? Luego llamo a Fernando Pizarro -alcalde de Plasencia, ausente en el acto y que suele felicitar por redes sociales a sus vecinos en el día de su santo- para que me lo confirme».

Acto seguido, un vídeo mostró a una señora añorando los tiempos en que en su pueblo eran muchos más, y a otra explicando que ha cerrado su negocio pero no quiere emigrar. Después, el candidato recuperó el discurso, para terminar de dejar claro, por si a alguien tenía alguna duda, que hay que estar orgullosos del partido. «Somos -dijo Monago- un equipo con agallas, que peleará con las siglas del Partido Popular no contra nadie, sino contra una situación». Una frase que recordó más al PP de hace ocho años que al hace cuatro.