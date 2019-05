Abel Izquierdo: «Queremos que las personas tengan vivienda, luz, comida y medicinas» El candidato de PeC a la Alcaldía, Abel Izquierdo, fotografiado en el barrio de La Esperanza, que ha elegido para poner de manifiesto que es uno de los que más necesita de la acción política. / D. PALMA Después de seis años como concejal en el Ayuntamiento, repite como candidato de PeC pero lo hace por primera vez fuera de IU ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA. Sábado, 18 mayo 2019, 10:50

La renuncia en mitad de la pasada legislatura del entonces concejal de Izquierda Unida, Luis Ranilla, le convirtió en edil. Era octubre de 2013. Dos años después logró los votos precisos para continuar en la bancada de la oposición. Afiliado a IU, encabezó la candidatura de Plasencia en Común, una formación de confluencia ciudadana con la que ahora repite. Pero esta vez Abel Izquierdo lo hace fuera del que ha sido su partido desde los 22 años.

-¿Por qué se ha ido?

-Porque ya estaba condenado, ya se sabía que me iban a expulsar y, por eso, hace más de un mes mandé una carta renunciando a mi militancia.

-Comprensible la propuesta de expulsión si lidera una lista que compite con la de Unidas Podemos, en la que está integrada IU.

-Siempre defendí una confluencia ciudadana, más allá de las siglas; una lista de integración que se formara a través de unas primarias abiertas.

-¿Por qué no se presentó a las primarias de Izquierda Unida?

-Porque la dirección local no dejó claro cuál iba a ser la política de alianza. Y yo siempre he defendido que la elaboración de una candidatura de unidad pasaba por unas primarias abiertas a la ciudadanía, que no fuera el color del carné el que marcara quién tenía que estar y en qué puesto de la lista. Defiendo que la militancia o no en una organización política no puede limitar la participación ciudadana. Y ni Podemos ni IU se sintieron identificados con este proyecto.

-Pero le dieron la opción de ir en una candidatura con ellos.

-Nos reunimos con Podemos fuera de la mesa de negociación, y le propusimos que nos incluyera en la mesa, pero bajo la premisa de realizar primarias abiertas y la elaboración conjunta del programa. Su respuesta fue que no habría primarias abiertas, que la lista la encabezaba Mavi Mata y que, si acaso, yo fuera el sexto de la candidatura, siendo PeC el único con representación municipal.

-¿Por eso opta de nuevo por PeC?

-Por una candidatura que se ha decidido en un proceso abierto a la ciudadanía en la que ha participado todo el que ha querido.

-Pero otra vez se divide el voto de la izquierda.

-Es que ha pasado lo mismo que hace cuatro años. Se impone desde fuera de Plasencia lo que hay que hacer en Plasencia, y esto no puede ser. Por eso, de nuevo apostamos por una candidatura de unidad popular abierta a la ciudadanía.

-¿Confía en repetir?

-Confío en que pueda ser posible que haya una continuidad del trabajo serio que hemos venido haciendo en el Ayuntamiento, de fiscalización del equipo de gobierno pero no con una crítica vana, sino con propuestas. Y esto espero que pueda continuar, sí.

-¿Es necesario que PeC siga?

-¿Cuál es su propuesta para revertir esta situación?

-Crear las condiciones necesarias para que las personas puedan vivir sin que les falte nada básico: ni vivienda, ni luz, ni comida, ni medicamentos.

-¿De dónde va a sacar el dinero para afrontarlo?

-Estamos hablando de ayudas temporales. No queremos que las personas vivan a costa de la administración, porque no serían autónomas ni independientes; se trata de dar las ayudas que precisan en momentos de sus vidas y, por eso, la prioridad es un empleo digno.

-¿Qué plantea?

-Establecer las condiciones precisas para que las empresas que hay se mantengan y abran otras más.

-Medidas concretas, por favor.

-Poner los terrenos municipales y los locales sin uso del Ayuntamiento al servicio de los emprendedores y las empresas. Por ejemplo, en la primera planta del mercado de abastos se podrían habilitar pequeños puestos que permitan a los emprendedores comenzar su actividad comercial, porque este espacio está infrautilizado.

-¿Pero cómo se consigue que grandes empresas, cuando menos medianas, vengan a Plasencia?

-Obviamente reivindicando una mejora de las comunicaciones ferroviarias que les permita abaratar el transporte de las mercancías. Sin olvidar una mejora del polígono industrial, que está desastroso, y poner en alquiler las naves que estén desocupadas a través de una agencia de desarrollo, que ya hay en el Ayuntamiento. Y ceder las parcelas necesarias mientras dure la actividad económica a las empresas y que la cesión revierta en una mayor creación de puestos de trabajo. Y, por supuesto, exigiendo en Mérida, un día sí y otro también, que se oferte Plasencia a las empresas.

-¿Hay que hacerse oír?

-Si todos los concejales de este Ayuntamiento, los del equipo de gobierno y los de la oposición, nos hubiéramos encerrado una noche en el Ministerio, probablemente la reforma de Martín Palomino estaría en marcha. El equipo de gobierno de Fernando Pizarro ha fallado, sobre todo, en la defensa de los intereses de la ciudad, con protestas y demandas donde fuera preciso, y negociando para la resolución de conflictos cuando fuera necesario.

-¿Se refiere a los conflictos urbanísticos?

-A las huertas y a Santa Bárbara.

-El primero se tardará mucho en pagar. Respecto al segundo, ¿está a favor de que se regularicen las casas levantadas en la sierra?

-Creo que el PP ha tardado mucho en tomar una solución y esto ha perjudicado a todos y ha enquistado aún más el conflicto. Creo que si hay posibilidad de resolver de forma legal este conflicto, hay que hacerlo, porque el posible daño medioambiental o no ya está hecho, y el derribo creo que es igualmente perjudicial.

-¿Qué otras medidas pondría en marcha PeC si asumiera el gobierno de la ciudad?

-Fomentaríamos la transparencia y la participación ciudadana de verdad. Por ejemplo, fijando un día al mes para los plenos, en un horario en el que la gente pueda ir, y abriendo un turno de ruegos y preguntas para los ciudadanos.

-Cambio climático, igualdad y lucha contra la violencia de género han sido reclamados por PeC estos cuatro años.

-Y lo seguirán siendo porque son prioritarios para nosotros. Hay que potenciar el transporte público y el uso de la bicicleta. Lucharemos por la igualdad en todos los ámbitos y contra la violencia de género, como venimos haciendo. Sin olvidar medidas para facilitar la integración de los inmigrantes y la igualdad entre los barrios.

-¿No es lo mismo vivir en un barrio de la ciudad que en otro?

- No es lo mismo ser vecino de La Esperanza que de San Juan. Uno necesita que se potencien más servicios, como el transporte, por su ubicación, y también que se luche contra la estigmatización.

-¿Y eso cómo se combate?

-Trabajando por que el empleo digno llegue a todos y exigiendo a la Junta que modifique una política errónea de vivienda social que ha creado auténticos guetos, a los que solo falta una alambrada.