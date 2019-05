Podemos: «La seguridad que ofrece el señor Vara son acuerdos con la derecha» Irene de Miguel reprochó ayer a Vara pactar recortes con el PP y denunció que hay una red clientelar que lastra a la región REDACCIÓN Domingo, 12 mayo 2019, 08:39

cáceres. La candidata de Unidas Por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, advirtió ayer de que «la única seguridad que ofrece el señor Vara son acuerdos con la derecha». De Miguel participó en Cáceres en el acto 'Hablamos de las cloacas del Estado', que contó con la diputada electa y exjueza, Victoria Rosell. La candidata agradeció la valentía de Rosell y aseguró que en Extremadura existe una corrupción a bajo nivel, «que también es corrupción». «Las redes clientelares nos están lastrando y no puede ser que 233 jóvenes se marchen al mes porque no tienen el carné adecuado o no conocen a la persona adecuada», denunció De Miguel.

Afirmó también que la única garantía en estas elecciones es Unidas Por Extremadura, porque es la única candidatura que no va «a traicionar a la gente». «Nosotras somos las únicas que no miramos los carnés», subrayó la candidata extremeña, que avisó de que «la seguridad que ofrece el señor Vara son acuerdos con la derecha» porque ha pactado durante esta legislatura presupuestos de recortes con el PP.

Por eso, ha considerado que el 26 de mayo hay que elegir si Extremadura retrocede o avanza. «Nosotras creemos que esta región se merece dar un salto de gigante y tener un futuro claro y aquí para todos y para todas», indicó.