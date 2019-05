Otro perrito piloto

Que la vida es una tómbola ya nos lo enseñó Marisol, pero que la tómbola esté en Extremadura se lo debemos a El Maño.

Casado con una zaragozana, se asentaron en Don Benito cuando perdieron a un hijo. A su jubilación, la prole tomó el testigo y se dividieron las ferias de toda la región. Por eso no hay pueblo donde no les hayan oído. «¡Una mountain bike, qué guay!» es su sello.

Esa frase es una de las que están grabadas en la mente de los extremeños, mucho más que los eslóganes de la campaña que terminó anoche. A saber: el 'Badajoz Extraordinaria' de 'Fran' Fragoso, como aparece en las papeletas; el 'Pasión por Plasencia' de Pizarro; la 'Mérida que quieres' de Osuna; y la guerra particular de Cáceres con el 'Avanzamos juntos' (pero no revueltos) de Rafa Mateos.

Los lemas les han quedado sosos, la verdad. Algún jefe de campaña debía haber metido el famoso 'la minicadena, ¡ay, Macarena!' de Los Maños. Aunque solo fuera por animar el cotarro. El buenismo de Vara y el renovado estilo de zen de Monago nos han robado unos días que antes eran más animados.

Menos mal que de vez en cuando Vara y Fragoso hablan de las ferias. Que dicen que sus contrincantes han convertido la campaña en la tómbola del Maño, sorteando medidas sin concierto y regalando los oídos sabiendo que no podrán cumplir.

Los dos se equivocan. A mí que no me toquen a los del Maño, que ilustraron su éxito en HOY hace cuatro años. «En el negocio de sorteos, al público nunca le puedes engañar. Si anuncias que vas a regalar una televisión de 40 pulgadas o una 'scooter', la tienes que repartir, valga lo que valga. Si mientes, quedas en boca de la gente y pierdes la clientela», explicó con solemnidad Roberto Soria, de la misma familia.

Ya me dirán si esto no es inteligencia electoral. Cumplir con lo que se promete. Sin embargo, las campañas a veces se parecen más a aquello que repetía una de mis amigas sobre los hombres y hasta donde llegan sus promesas, ya me entienden. Si pongo todas las letras mi madre me suelta una colleja. «Qué fresca que me has salido para lo que me has costado», me diría. Así le ahorro el disgusto (a ella) y la colleja (a mí).

Lo que dice mi amiga y lo que explican Los Maños es parte del Evangelio. Debía estar entre las asignaturas de Primero de Electoral. Menos mal que el AVE apenas ha salido a pasear y que el ministro Pedro Duque en su recorrido por la región no se atrevió a prometernos la luna.

Para resolver los problemas terrenales, vayan a votar mañana. Que los del Maño están hartos de decírnoslos: ¡Qué alegría, qué alboroto, a los extremeños nos ha tocado otro perrito piloto!