De Miguel aparca la bici y coge el coche La diputada de Podemos y Joaquín Macías (Izquierda Unida) presentaron el programa de Unidas por Extremadura ayer en Mérida. :: brígido «La campaña es agotadora pero tiene momentos emotivos», admite la líder de Unidas por Extremadura ANTONIO ARMERO CARCABOSO. Sábado, 18 mayo 2019, 10:22

Llega Irene de Miguel al lugar de Mérida en el que le está esperando la prensa, se coloca frente al atril y antes de empezar a desgranar el programa electoral de su formación para la cita con las urnas del día 26, ve algo que no le cuadra. «Aquella es mi bici. ¿Qué hace ahí?». Ahí está, apoyada en un árbol, en el parque que hay frente a la sede del partido, que en estos días está hasta graciosa de puro desorden. Le informan a la candidata de que alguien la cogió para ir a algún sitio y luego la dejó ahí, lo que sugiere la broma de que quizás Podemos ha colectivizado la bici de su líder, la única mujer al frente de una lista con opciones claras de obtener representación en las elecciones autonómicas extremeñas.

El parque está junto a la Alcazaba, a dos pasos de la sede de Presidencia de la Junta, y tiene flores moradas, que ya es casualidad. Es el sitio que ha elegido la formación de este color para presentar su programa electoral, el que su candidata va explicando por los pueblos durante esta campaña. Ayer le tocó Carcaboso (1.110 habitantes), que en las últimas legislaturas ha sido gobernado por socialistas o regionalistas, y que acumula premios al emprendimiento en general y en materia medioambiental en particular. Su alcaldesa es Lorena Rodríguez Lucero, que además es secretaria general de Extremeños, una de las cuatro formaciones que integran Unidas por Extremadura, la confluencia que lidera De Miguel y en la que además de su partido (Podemos), están también Izquierda Unida y Equo.

Un extremeño en Suecia

La aspirante, que en esta legislatura que apura sus horas ha sido diputada regional, trata de ver el lado bueno de la vida. «Aunque es agotadora, la campaña me está permitiendo aprender un montón, y tiene momentos emotivos y divertidos», apunta. ¿Por ejemplo? «El otro día -cuenta- me paró un señor y me dijo que él había votado en las generales al Partido Socialista, pero que en Extremadura me iba a votar a mí porque represento la única posibilidad de tener un gobierno de izquierdas en la región». Otra historia en su mochila de los buenos recuerdos: «Un joven extremeño que está en Suecia me escribió, y me decía que ya había votado por correo, a nosotros, porque cree que somos la mejor opción para cumplir el deseo que tiene de volver a su tierra».

Este tipo de historias, vividas en primera persona, «te llenan de energía», dice Irene de Miguel, que ya juega con la posibilidad de ponerle a su bicicleta una silla en la parte de atrás, para poder montar al pequeño de sus tres hijos, de un año. Aunque en campaña, lo de dar pedales se complica. Porque ahora lo que toca es el coche. Y es un ahora que se empieza a hacer largo. Las circunstancias y Pedro Sánchez han querido que se hayan juntado dos elecciones en un mes, y eso implica dos campañas y dos precampañas. «Nos metimos en esta vorágine hace un mes y medio y apenas hemos parado, a veces pierdo la noción del día en el que estamos», admite la candidata de Unidas por Extremadura.

Ella tiene en estas semanas previas al día de votaciones varios objetivos, uno de ellos compartido con quienes lideran formaciones con menos bagaje que PSOE y PP. Es, seguramente, lo único en lo que puede coincidir con Ciudadanos o Vox, cuyos líderes autonómicos también están un escalón por debajo de Monago y sobre todo de Vara en cuanto a conocimiento por parte de sus electores. «Noto que la gente me va conociendo más, incluso me paran por la calle, que es una cosa que a mis hijos (tienen uno, tres y cinco años) no les gusta demasiado», dice De Miguel entre risas, que pasan a carcajada cuando recuerda que el otro día, uno de ellos le dijo: «¿Mamá, eres famosa?».

Desde luego, no en Carcaboso, donde la conocida es la alcaldesa, que anoche presentó a de Miguel agradeciéndole la visita. «Es un orgullo que haya elegido estar hoy en nuestro pueblo, con la agenda que tiene», le regaló Lorena Rodríguez. La candidata a la Junta se levantó, se acercó al atril y dio un discurso breve y directo: cinco minutos y una docena de ideas, todas ellas recogidas en el programa que había presentado por la mañana en Mérida. También lanzó algún dardo. Habló del «tridente reaccionario», justo después de afirmar que «Extremadura no se puede permitir ser otra Andalucía (en referencia al acuerdo alcanzado entre Vox, Ciudadanos y PP, y que permite gobernar a esta última formación)».

De hecho, si la política fuera una carretera, de Miguel cree estar en el arcén. «Yo estoy ya bastante cansada de los políticos, de escucharles decir mentiras», dijo ayer en el mitin la aspirante de la coalición de izquierdas, que mantiene que si las empresas no se instalan en Extremadura «no es por exceso de protección ambiental como dice Monago, sino porque tenemos la factura de la luz más alta de Europa». Y esto, plantea, dispara los costes y trunca proyectos. «Tenemos que aprovechar nuestra agua y nuestro sol para abaratar la factura de la luz y así reducir los gastos de ciudadanos y de pymes», plantea Irene de Miguel, que estos días aparca la bici -no junto a un árbol y sin candar, que ya le han robado una- y ve Extremadura pasar desde la ventanilla del coche.